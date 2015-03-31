Экономика
Курс доллара и евро вырос – Нацбанк Казахстана
Ксения Воронина
После почти двух недель стабильность курса доллара изменилась: сегодня он стоит 185,65 тенге. Только вчера он продавался по курсу 185,5 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный банк РК. 

Средневзвешенный курс евро также вырос за сутки на 99 тиын и составил 201,63 тенге.

Тем временем продолжает падать курс рубля. За сутки стоимость 1 рубля в Казахстане снизилась на  1 тиын и составила 3,21 тенге.

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График динамики валют с официального сайта НБРК.

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