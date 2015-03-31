Курс доллара и евро вырос – Нацбанк Казахстана

После почти двух недель стабильность курса доллара изменилась: сегодня он стоит 185,65 тенге. Только вчера он продавался по курсу 185,5 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный банк РК.Средневзвешенный курс евро также вырос за сутки на 99 тиын и составил 201,63 тенге.Тем временем продолжает падать курс рубля. За сутки стоимость 1 рубля в Казахстане снизилась на 1 тиын и составила 3,21 тенге.График динамики валют с официального сайта НБРК.