Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата

В настоящее время в подраз­делениях 5-й механизированной бригады им. Б. Момышулы Регио­нального командования «Юг» очередное пополнение проходит свое первое испытание. Курс молодого бойца – это не формальность и не вводный этап, а настоящая точка перелома, где закладывается основа будущего солдата. Именно на этой стадии все приз­ванные осознают, что гражданская жизнь осталась за спиной, а впереди ждут тяготы и лишения воинской службы.

С первых дней новобранцы погружаются в армейскую реальность: строевая подготовка, уставы, техника, экипировка, отработка навыков обращения с оружием. Слова командира бригады подполковника Армана Сабырова о том, что быть защитником Отечества – это честь, для многих становятся не просто лозунгом, а личным ориентиром.

Среди молодых бойцов – люди с разными судьбами. Маханбет Қуттымурат – выпускник Казах­станско-Британского технического университета. Несмотря на наличие диплома престижного вуза, парень сознательно выбрал армию и пришел служить в 23 года.

– Мой отец – офицер запаса, посвятивший долгие годы службе. Он с детства учил меня дисцип­лине, ответственности и умению стойко переносить невзгоды. И для меня важно пройти этот путь достойно и не подвести его, – отметил новобранец.

Рядом с ним служит Виктор Кузьмин из Усть-Каменогорска, который увлекается поэзией. Писать стихи он начал еще в школе и теперь в свободное время читает их своим сослуживцам. Примечательно, что в первые дни службы у него родились строки не о тоске по дому, а о внутреннем подъеме и готовности к испытаниям. Он пишет о долге, выборе и братстве – и в его словах чувствуется не пафос, а искреннее принятие нового пути.

Виктор, как и Маханбет, осознанно пошел служить. После окончания 11-го класса поступил в вуз, чтобы стать экологом, но, приостановив учебу по семейным обстоятельствам, решил с пользой провести появившееся время – с готовностью откликнулся на призыв в армию. И удивительно то, что армия не подавила его творческое начало, а наоборот – усилила: стихи наполнились более глубоким смыслом.

Как отмечают в бригаде, к каж­дому новобранцу стараются найти индивидуальный подход. Перед началом обучения командиры изучили биографии, провели беседы с бойцами, чтобы понять их характер и мотивацию.

– Нас порадовало, что многие парни с большой охотой прибыли служить. Глядя на таких идейных парней, и другие юноши воодушевляются и так же стремятся к высоким оценкам на занятиях. Появляется здоровое соперничест­во, а вместе с этим растет общий уровень подготовки, – поделился заместитель командира по воспитательной и идеологической работе подполковник Болтагерей Шекеев.

Сами солдаты признаются: сначала трудно, но втягиваешься быст­ро. Появляется азарт – сделать лучше, быстрее, точнее.

– Уже стараюсь выполнять нормативы на скорость, и получается все лучше, – поделился Хан Маменов, прибывший из Астаны.

Безусловно, большую роль играет поддержка командиров и сержантов-инструкторов. Они помогают не только освоить навыки, но и справиться с внутренним напряжением и привыкнуть к новым условиям.

– Главное – найти подход к каж­дому бойцу, помочь избавиться от стереотипов о том, что в армии страшно и сложно. Тогда ребята будут чувствовать себя увереннее. А когда они начинают верить в себя, результат не заставляет ждать, – подчеркнул сержант 2-го класса Талгат Сламбеков.

По его словам, постепенно новобранцы привыкают к ежедневному ритму службы. У них формируется командный дух, появляется взаимовыручка, которая должна быть в армии.

– Сержанты нас поддерживают, хвалят за успехи, да и мы сами помогаем друг другу, подсказываем, радуемся успехам каждого. Это сближает и делает нас коман­дой, – рассказал новобранец Руслан Мутенов. – Учимся ответственности и порядку, каждый день узнаем что-то новое. Служба меняет отношение к жизни. После нескольких дней в армии мы настолько освоились, что армейские трудности уже не кажутся непреодолимыми.

Говорят, армия закаляет, превра­щая вчерашних мальчиков в нас­тоящих мужчин. И хотя курс молодого бойца в бригаде еще продолжается, уже сегодня видно, что эти парни меняются. Становятся другими их характеры, привычки и поведение.

Впереди их ждут военная присяга, служба и новые испытания. Но я уверен, что они справятся. Глядя на них, можно точно сказать, что они станут настоя­щими бойцами, готовыми к решительным действиям, способными противостоять любому противнику.