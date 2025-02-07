Курс на борьбу с дезинформацией и фейками

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Насихат Оркушпаева

В нынешнем году в сфере культуры, информации, гражданского общества запланирован ряд важных мероприятий

фото пресс-службы МКИ РК

О них в ходе расширенного заседания коллегии рассказала министр культуры и информации Аида Балаева. На встрече, состоявшейся в Казмедиацентре, присутствовали депутаты Парламента, представители неправительственных и молодежных организаций, АНК, творческой интеллигенции. На повестке дня – не только планы на текущий год, но и вопросы развития отечественных медиа, роль этнокультурных объединений в укреплении межэтнического согласия в стране, проблемы и перспективы теат­рального искусства в Казахстане, будущее гражданского общества и другие темы.

– Идеологическая повестка 2025 года чрезвычайно насыщена и богата на знаменательные даты. Ожидается проведение масштабных и значимых мероприятий. Среди них – Год рабочих профессий, 80-летие Великой Победы, 30 лет со дня принятия Конституции, 30-летие АНК, 180-летие Абая Кунанбаева, 190-летие Шокана Уалиханова, проведение Съезда мировых и традиционных религий и другие. Министерством утвержден комплексный план проведения данных мероприятий. Подчеркну, что выполняемая нами работа не должна носить формальный характер. Смысл и содержание каждого мероприятия должны быть глубокими, – отметила Аида Балаева.

По словам министра, будет официально запущен портал «Батырларға тағзым», который станет кладезем сведений о более чем миллионе казахстанцев – участников Великой Отечественной войны. На сайте разместят фото, архивные документы, информацию о местах захоронения героев. Архивные, библиотечные и музейные фонды переведут в цифровой формат. Говоря о цифровизации отрасли, Аида Балаева отметила, что планируется запуск портала «E-museum» – виртуальной сети музеев Казахстана с использованием визуальных и интерактивных технологий, которые помогут пользователям знакомиться с культурным наследием через 3D-модели.

На встрече также обсудили актуальные вопросы отечественной киноиндустрии. Согласно новым законодательным инициативам, начиная с этого года не менее 30% от общего объема финансирования фильмов, создаваемых в стране, будет направляться в «Казахфильм».

– Каждый тенге, выделяемый государством, будет учитываться, и средства будут направляться только на те проекты, которые прошли тщательный отбор и получили положительную оценку профессионалов, – подчеркнула Аида Балаева.

Такой подход, считает министр, обеспечит финансовую устойчивость и эффективность киностудии. За последние пять лет в Казахстане было создано 55 художественных фильмов на государственные средства, в 2024 году – 16, а в 2025 году планируется выпуск 14 картин и 10 анимационных проектов.

Министр также отметила рост качества отечественных телесериалов: в 2024 году в рамках госзаказа был запущен 41 сериал. Ведется работа по созданию национальной стриминг-платформы для популяризации казахстанских фильмов и сериалов. Также разрабатываются меры по улучшению законодательства в области прокатных удостоверений для отечественных и иностранных фильмов.

Сегодня в сфере культуры Казахстана работают более 58 тыс. человек. В 2024 году было проведено около 16 тыс. театральных постановок, которые посетили порядка трех миллионов зрителей, а музеи привлекли более двух миллионов человек. Министр подчеркнула, что важно уделять внимание качеству коммерческих культурных проектов.

Аида Балаева также заявила о необходимости ужесточения ответственнос­ти за разжигание межрелигиозной и межэтнической вражды. В Казахстане зарегистрировано около четырех тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий, и для укрепления межэтнического согласия важно развивать этнокультурные объе­динения.

Для борьбы с дезинформацией был принят новый закон «О масс-медиа». В 2024 году на онлайн-платформах было зафиксировано более 67 тыс. нарушений законодательства, удалено более 18 тыс. таких материалов. Министерство также работает над повышением квалификации работников СМИ и развитием отраслевой журналистики.

– Мы должны вести усиленную борьбу с распространением недостоверной информации. Важно внимательно следить за потоком новостей и совместными усилия­ми противостоять фейкам. Считаю, что повышать медиаграмотность казахстанцев нужно уже со школьной скамьи, – добавила министр, отметив, что необходимо обновить этический кодекс журналистов.

В 2025 году также начнет свою работу специальный фонд для развития креативных индустрий. В стране работают 12 креа­тивных центров, а в 2025 году планируется открыть еще восемь. Министерство продолжает обновление инфраструктуры объектов культуры. В 2024 году в различных регионах страны было завершено 255 ремонтных и 45 строительных работ в учреждениях культуры, включая Нацио­нальный музей, Казахский академический драматический театр им. М. Ауэзова и театр им. Н. Сац.

Завершая выступление, Аида Балаева отметила, что только совместными усилиями, сплотившись, можно добиться поставленных Главой государства целей.

– Всем нам необходимо налаживать и укреплять конструктивный диалог. Министерство, в свою очередь, выражает готовность сотрудничать с вами и оказывать всемерную поддержку на основе принципов прозрачности и партнерства, – резюмировала министр.

На коллегии также выступили депутат Сената Парламента Бибигуль Жексенбай, председатель ОО «Узбекский этнокультурный центр» Шерзод Пулатов, кандидат искусствоведения, профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Анар Еркебай и другие.

#культура #мероприятия #МКИ #Комплексный план

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