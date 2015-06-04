Курс на сближение Свежий выпуск Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Эту приятную новость, способствующую развитию делового сотрудничества двух стран, сообщил на встрече с местными бизнесменами Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес­публики Франции Франсис Этьен, посетивший Караганду. Франция крайне заинтересована в развитии бизнес-партнерства с Казахстаном, отметил дипломат в приветственной речи.

– В ноябре нынешнего года мы ожидаем визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Париж. Это важное событие, в рамках которого планируем заключить соглашения в области университетского и исследовательского сотрудничества. Также ожидаем подписание нескольких важных бизнес-контрактов, – подчеркнул Франсис Этьен.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК пожелал познакомиться с предпринимателями промышленного региона, чтобы узнать степень их заинтересованности в представлении проектов в рамках предстоящего визита. И два десятка бизнесменов поделились идеями французско-казахстанского сотрудничества в различных сферах – промышленности, медицине, бизнес-консалтинге, повышении квалификации специалистов инженерного профиля.

Директор Ассоциации предпринимателей Карагандинской области Серик Санаубаев пояснил, что регион представлен практически всеми отраслями производства и бизнеса. Карагандинская область – самая крупная в стране и имеет все ресурсы для реализации любого проекта: материальные, природные, трудовые. Выслушав мнения, Франсис Этьен сообщил, что Франция планирует упростить процедуру выдачи виз, особенно для бизнесменов, которые намерены наладить партнерские отношения с французскими коллегами. Для этого инициируется вопрос создания визовых центров в регионах Казахстана.