Кузница будущих атомщиков

В соответствии с заявлением Главы государства для принятия окончательного решения по строительству атомной станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум. Все последующие шаги будут приниматься в зависимости от его итогов. Но при этом работа казахстанских ядерщиков по различным направлениям продолжается. Тем самым формируется научный фундамент, пул специа­листов, готовых к управлению сложнейшими технологическими процессами.

Ближе всех к реализации проекта по строительству атомной электростанции находятся в соседнем Узбекистане. Там ведется работа над контрактом на строительство АЭС в Джизакской области, который находится в завершающей стадии. «Росатом» планирует построить в респуб­лике комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Активная фаза этого масштабного проекта может начаться в ближайшее время.

В Кыргызстане также идет подготовка к развитию атомной энергетики республики. Корпорация «Росатом» направила в профильное ведомство КР обос­нование проекта строительства АЭС малой мощности. Его предполагается реализовать на базе установки РИТМ-200Н. При этом о каких-либо конкретных сроках реализации речь пока не идет. Как утверждают в минэнергетики КР, окончательное решение по поводу АЭС может быть принято только по итогам всенародного обсуждения и после согласования в госорганах республики. Но эксперты считают, что, скорее всего, подобная станция в Кыргызстане может появиться после 2028 года.

А вот в Монголии в результате долгих переговоров приняли решение о строи­тельстве атомной станции, и страна сделает серьезный шаг в обретении энергетической независимости. На сегодняшний день энергетика Монголии переживает тяжелые времена, действую­щих мощнос­тей уже не хватает, а оборудование электростанций устарело и требует замены и капитального ремонта. В принципе, эта ситуация характерна для всех вышеперечисленных стран. И Казахстан не исключение в этом списке.

По данным казахстанского Инс­титута ядерной физики (ИЯФ), ядерная энергетика обеспечивает примерно 17% мирового производства электроэнергии. По всему миру эксплуатируются 440 реакторов в 32 странах. В основном атомную энергетику используют развитые государства. Они продолжают поддерживать отрасль за счет инвестиций в инновационные реакторные технологии, в том числе в строительство малых модульных реакторов.

Международное энергетическое агентство признает, что ядерная энергетика по сравнению с другими источниками энергии не только помогает удовлетворить растущий спрос на энергию и повысить безопасность энергоснабжения, но и уменьшает выброс углерода в атмосферу, поскольку на предприятия, производящие энергию из органичес­кого топлива, приходится около половины антропогенных выбросов парниковых газов. Поэтому развитие атомной энергетики и строительство атомной станции в Казахстане является наиболее прием­лемым вариантом для обеспечения бесперебойной электроэнергией потребителей всех категорий, в том числе промышленных предприятий.

Казахстан обладает богатыми запасами урана и развитой урановой промышленностью, что делает атомную энергетику приоритетным направлением развития энергетической инфраструктуры. По данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан находится на втором месте в мире с подтвержденными запасами более чем 700 тыс. тонн урана.

Строительство атомных электростанций укрепит позиции Казахстана на мировой арене. Данный процесс будет идти несколькими путями. Первый под­разумевает рост экономики за счет диверсификации энергетических ресурсов, появления новых рабочих мест, роста научных и инновационных исследований и соответственного роста объема экспорта высокотехнологичной продукции. Наряду с этим укреп­ление позиции будет посредством выхода Казахстана на одну ступень с развитыми странами, добывающими, а главное способными использовать вырабатываемое ядерное топливо. Этот фактор считается одним из индикаторов прес­тижа страны.

Увеличение доли атомной энергии в общем энергобалансе страны позволит сократить потребление угля и его негативное влияние на окружающую среду. Согласно Парижскому соглашению об изменении климата от 2015 года в рамках ООН, в целях предотвращения изменения климата необходимо снизить объем выбросов парниковых газов. А в текущей ситуации угольные станции обеспечивают мировую электрическую потребность на 40%, а это треть выбросов углекислого газа.

Соблюдение высоких стандартов безо­пасности и использование передовых технологий в атомной энергетике может стать ключевым элементом стратегии дальнейшего развития Казахстана. По мнению отечественных ученых, у атомной энергетики республики большое будущее, и уже сейчас надо начинать формировать пул специалистов. Поэтому на базе Института ядерной физики намерены готовить будущие кадры для атомной электростанции.

В ходе недавней встречи ряда образовательных и научных учреждений протокол о совместной подготовке кад­ров для АЭС утвердили представители Института ядерной физики, Казахского национального университета им. аль-Фараби, Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева, Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясауи и Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева. Подготовка трехступенчатой образовательной программы будет осуществляться по таким необходимым специальностям для АЭС, как «ядерная физика и технологии», «ядерная энергетика», «ядерные реакторы и материалы» и «ядерная инженерия». По итогам встречи данный протокол был утверж­ден вице-министром науки и высшего образования Дарханом Ахмед-Заки.

Достигнутое соглашение предус­матривает возможность прохождения практики будущими атомщиками по избранным специальностям на базе ИЯФ. Студентам предоставят возможность доступа к практическим занятиям с использованием исследовательского стационарного реактора ВВР-К. А теоретическую подготовку по общим образовательным дисциплинам они будут получать в своих университетах.

Была также отмечена необходимость строительства общежития в рамках государственной программы для будущих специалистов АЭС, которые будут проходить обучение на базе ИЯФ. Как отметил вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, Институт ядерной физики имеет опыт успешного сотрудничества по подготовке кадров не только с университетами страны, но и ведущими институтами зарубежья.

– Благодаря совместной прог­рамме с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне подготовлено 200 студентов-бакалавров и магистров в рамках программы двойного диплома Республики Казахстан и Российской Федерации. Помимо этого ИЯФ сотрудничает с крупнейшими организациями и университетами мира, такими как CERN, MIT, участвует в мировых экспериментах NA62, DUNE, HIKЕ, а также имеет большой международный опыт по подготовке кадров. Поэтому совместная подготовка специалистов для будущей АЭС станет важным шагом в развитии атомной отрасли страны, – сказал он.

Во время ознакомительной презентации для участников мероприятия генеральный директор ИЯФ Саябек Сахиев отметил, что Институт ядерной физики обладает всей необходимой базой для практической подготовки будущих специалис­тов для АЭС. В частности, это исследовательский стационарный реактор, критический стенд, ускорители различного типа. На базе института функционируют три учебных центра при поддерж­ке МАГАТЭ, деятельность которых заключается в подготовке кадров для атомной отрасли. На базе института уже подготовлено 300 кандидатов и докторов наук для атомной отрасли Казахстана.

В рамках встречи вице-министр науки и высшего образования и руководство университетов осмотрели гордость Института ядерной физики – научно-исследовательский реактор ВВР-К. Данный реактор – единственный многоцелевой реактор в республике, на базе которого, помимо фундаментальных ядерно-физических и материаловедческих исследований и внутриреакторных испытаний, проводятся работы по производству медицинских радиоизотопов, гамма-источников для промышленности, нейтронно-активационному анализу и модификации материа­лов нейтронным облучением. В центральном зале гости были ознакомлены с основными техническими характеристиками установки реактора – мощность, вид топлива и так далее, узнали о проводимой работе на реакторе: это радиационное окрашивание топазов, производство радиоизотопов для медицины и промышленности, нейтронно-трансмутационное легирование кремния.

Также в ходе посещения исследовательского реактора гости стали свидетелями исторического события – запуска с выходом на мощность исследовательского реактора ВВР-К.