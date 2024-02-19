Кузница будущих атомщиков Экономика 19 февраля 2024 г. 4:30 15 Николай Жоров В Центральной Азии наступает эра строительства атомных станций. фото предоставлено ИЯФ, коллаж Павла Цедилина В соответствии с заявлением Главы государства для принятия окончательного решения по строительству атомной станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум. Все последующие шаги будут приниматься в зависимости от его итогов. Но при этом работа казахстанских ядерщиков по различным направлениям продолжается. Тем самым формируется научный фундамент, пул специалистов, готовых к управлению сложнейшими технологическими процессами. Ближе всех к реализации проекта по строительству атомной электростанции находятся в соседнем Узбекистане. Там ведется работа над контрактом на строительство АЭС в Джизакской области, который находится в завершающей стадии. «Росатом» планирует построить в республике комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Активная фаза этого масштабного проекта может начаться в ближайшее время. В Кыргызстане также идет подготовка к развитию атомной энергетики республики. Корпорация «Росатом» направила в профильное ведомство КР обоснование проекта строительства АЭС малой мощности. Его предполагается реализовать на базе установки РИТМ-200Н. При этом о каких-либо конкретных сроках реализации речь пока не идет. Как утверждают в минэнергетики КР, окончательное решение по поводу АЭС может быть принято только по итогам всенародного обсуждения и после согласования в госорганах республики. Но эксперты считают, что, скорее всего, подобная станция в Кыргызстане может появиться после 2028 года. А вот в Монголии в результате долгих переговоров приняли решение о строительстве атомной станции, и страна сделает серьезный шаг в обретении энергетической независимости. На сегодняшний день энергетика Монголии переживает тяжелые времена, действующих мощностей уже не хватает, а оборудование электростанций устарело и требует замены и капитального ремонта. В принципе, эта ситуация характерна для всех вышеперечисленных стран. И Казахстан не исключение в этом списке. По данным казахстанского Института ядерной физики (ИЯФ), ядерная энергетика обеспечивает примерно 17% мирового производства электроэнергии. По всему миру эксплуатируются 440 реакторов в 32 странах. В основном атомную энергетику используют развитые государства. Они продолжают поддерживать отрасль за счет инвестиций в инновационные реакторные технологии, в том числе в строительство малых модульных реакторов. Международное энергетическое агентство признает, что ядерная энергетика по сравнению с другими источниками энергии не только помогает удовлетворить растущий спрос на энергию и повысить безопасность энергоснабжения, но и уменьшает выброс углерода в атмосферу, поскольку на предприятия, производящие энергию из органического топлива, приходится около половины антропогенных выбросов парниковых газов. Поэтому развитие атомной энергетики и строительство атомной станции в Казахстане является наиболее приемлемым вариантом для обеспечения бесперебойной электроэнергией потребителей всех категорий, в том числе промышленных предприятий. Казахстан обладает богатыми запасами урана и развитой урановой промышленностью, что делает атомную энергетику приоритетным направлением развития энергетической инфраструктуры. По данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан находится на втором месте в мире с подтвержденными запасами более чем 700 тыс. тонн урана. Строительство атомных электростанций укрепит позиции Казахстана на мировой арене. Данный процесс будет идти несколькими путями. Первый подразумевает рост экономики за счет диверсификации энергетических ресурсов, появления новых рабочих мест, роста научных и инновационных исследований и соответственного роста объема экспорта высокотехнологичной продукции. Наряду с этим укрепление позиции будет посредством выхода Казахстана на одну ступень с развитыми странами, добывающими, а главное способными использовать вырабатываемое ядерное топливо. Этот фактор считается одним из индикаторов престижа страны. Увеличение доли атомной энергии в общем энергобалансе страны позволит сократить потребление угля и его негативное влияние на окружающую среду. Согласно Парижскому соглашению об изменении климата от 2015 года в рамках ООН, в целях предотвращения изменения климата необходимо снизить объем выбросов парниковых газов. А в текущей ситуации угольные станции обеспечивают мировую электрическую потребность на 40%, а это треть выбросов углекислого газа. Соблюдение высоких стандартов безопасности и использование передовых технологий в атомной энергетике может стать ключевым элементом стратегии дальнейшего развития Казахстана. По мнению отечественных ученых, у атомной энергетики республики большое будущее, и уже сейчас надо начинать формировать пул специалистов. Поэтому на базе Института ядерной физики намерены готовить будущие кадры для атомной электростанции. В ходе недавней встречи ряда образовательных и научных учреждений протокол о совместной подготовке кадров для АЭС утвердили представители Института ядерной физики, Казахского национального университета им. аль-Фараби, Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева, Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясауи и Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева. Подготовка трехступенчатой образовательной программы будет осуществляться по таким необходимым специальностям для АЭС, как «ядерная физика и технологии», «ядерная энергетика», «ядерные реакторы и материалы» и «ядерная инженерия». По итогам встречи данный протокол был утвержден вице-министром науки и высшего образования Дарханом Ахмед-Заки. Достигнутое соглашение предусматривает возможность прохождения практики будущими атомщиками по избранным специальностям на базе ИЯФ. Студентам предоставят возможность доступа к практическим занятиям с использованием исследовательского стационарного реактора ВВР-К. А теоретическую подготовку по общим образовательным дисциплинам они будут получать в своих университетах. Была также отмечена необходимость строительства общежития в рамках государственной программы для будущих специалистов АЭС, которые будут проходить обучение на базе ИЯФ. Как отметил вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, Институт ядерной физики имеет опыт успешного сотрудничества по подготовке кадров не только с университетами страны, но и ведущими институтами зарубежья. – Благодаря совместной программе с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне подготовлено 200 студентов-бакалавров и магистров в рамках программы двойного диплома Республики Казахстан и Российской Федерации. Помимо этого ИЯФ сотрудничает с крупнейшими организациями и университетами мира, такими как CERN, MIT, участвует в мировых экспериментах NA62, DUNE, HIKЕ, а также имеет большой международный опыт по подготовке кадров. Поэтому совместная подготовка специалистов для будущей АЭС станет важным шагом в развитии атомной отрасли страны, – сказал он. Во время ознакомительной презентации для участников мероприятия генеральный директор ИЯФ Саябек Сахиев отметил, что Институт ядерной физики обладает всей необходимой базой для практической подготовки будущих специалистов для АЭС. В частности, это исследовательский стационарный реактор, критический стенд, ускорители различного типа. На базе института функционируют три учебных центра при поддержке МАГАТЭ, деятельность которых заключается в подготовке кадров для атомной отрасли. На базе института уже подготовлено 300 кандидатов и докторов наук для атомной отрасли Казахстана. В рамках встречи вице-министр науки и высшего образования и руководство университетов осмотрели гордость Института ядерной физики – научно-исследовательский реактор ВВР-К. Данный реактор – единственный многоцелевой реактор в республике, на базе которого, помимо фундаментальных ядерно-физических и материаловедческих исследований и внутриреакторных испытаний, проводятся работы по производству медицинских радиоизотопов, гамма-источников для промышленности, нейтронно-активационному анализу и модификации материалов нейтронным облучением. В центральном зале гости были ознакомлены с основными техническими характеристиками установки реактора – мощность, вид топлива и так далее, узнали о проводимой работе на реакторе: это радиационное окрашивание топазов, производство радиоизотопов для медицины и промышленности, нейтронно-трансмутационное легирование кремния. Также в ходе посещения исследовательского реактора гости стали свидетелями исторического события – запуска с выходом на мощность исследовательского реактора ВВР-К. #казахстан #кадры #обучение #специалисты #АЭС #атомная энергетика