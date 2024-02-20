Квартирную кражу раскрыли в Уральске по отпечаткам пальцев

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Руслан Дускалиев, криминалист оперативно-криминалистической группы Зачаганского отдела полиции управления полиции города Уральск ДП ЗКО, раскрыл квартирную кражу по отпечаткам пальцев, оставленных злоумышленниками на окне.

В сентябре 2023 года на пульт 102 поступил вызов от местного жителя, который сообщил о многомиллионной краже денег с сейфа.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Неизвестное лицо, путем взлома окна, проникло в частный дом. Из сейфа было похищено 10 тысяч долларов США и 3 млн 700 тысяч тенге. Не теряя времени, Руслан Дускалиев тут же провел тщательный осмотр места происшествия. Ему удалось обнаружить следы рук, оставленные на окне, в которое проник квартирный вор.



При оперативной проверке изъятых следов была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Республики Узбекистан. Менее чем за сутки преступник был задержан. К счастью, злоумышленник не успел потратить все украденные деньги. Семь миллионов тенге были изъяты и возвращены законному владельцу. Решением уголовного суда города Уральска, он был осужден к пяти годам лишения свободы.





