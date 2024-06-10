Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз яиц
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Эта мера принята для обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кabar
Кабинет министров ввел временный запрет на ввоз свежих яиц кур на территорию Кыргызстана.
Как сообщается на информационно-правовом портале «Токтом», постановлением кабинета министров КР от 5 июня 2024 года № 293 введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз (импорт) в КР свежих яиц кур, классифицированных кодом 0407, 0408 ТН ВЭД Евразийского экономического союза.
Исключением является реэкспорт, транзит яиц через КР и перемещение из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории.
Постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования.