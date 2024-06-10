Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз яиц

Эта мера принята для обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кabar

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Кабинет министров ввел временный запрет на ввоз свежих яиц кур на территорию Кыргызстана.

Как сообщается на информационно-правовом портале «Токтом», постановлением кабинета министров КР от 5 июня 2024 года № 293 введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз (импорт) в КР свежих яиц кур, классифицированных кодом 0407, 0408 ТН ВЭД Евразийского экономического союза.

Исключением является реэкспорт, транзит яиц через КР и перемещение из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории.

Постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования.