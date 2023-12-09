Кызылординец подарил почку своему больному брату

Впервые такая операция была проведена в регионе в 2014 году, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Кызылординской области

В многопрофильной областной больнице успешно завершилась операция по пересадке почки 25-летнему пациенту. Донор — брат пациента. Впервые такая операция была проведена в регионе в 2014 году.

"Пациент уже три года находится в зависимости от аппарата искусственной почки. Теперь он может вернуться к своей прежней полноценной жизни — работать, свободно путешествовать и вести активный образ жизни", – говорится в сообщении акимата Кызылординской области.

Операцию провели доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Болатбек Баймаханов и врачи-трансплантологи.

В Кызылординской области насчитывается 85 пациентов с трансплантированными органами.