Кызылординец подарил почку своему больному брату
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Вахитов Елдос
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Впервые такая операция была проведена в регионе в 2014 году, передает Kazpravda.kz
В многопрофильной областной больнице успешно завершилась операция по пересадке почки 25-летнему пациенту. Донор — брат пациента. Впервые такая операция была проведена в регионе в 2014 году.
"Пациент уже три года находится в зависимости от аппарата искусственной почки. Теперь он может вернуться к своей прежней полноценной жизни — работать, свободно путешествовать и вести активный образ жизни", – говорится в сообщении акимата Кызылординской области.
Операцию провели доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Болатбек Баймаханов и врачи-трансплантологи.
В Кызылординской области насчитывается 85 пациентов с трансплантированными органами.