Кызылординские школьники автоматизировали работу в огороде

Проект старшеклассников Назарбаев интеллектуальной школы Кызылорды на республиканском конкурсе научных проектов завоевал призовое место. Учащиеся НИШ разработали технологии, которые могут полностью заменить работу агронома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

Капельное орошение и дождевание сегодня очень популярны в сельском хозяйстве региона. Они позволяют экономить расход воды, избежать грязи и сорняков. Однако на деле ни один из этих способов не может обойтись без участия человека. Так было до сих пор. Автоматизировать дождевальные машины решили старшеклассницы Назарбаев интеллектуальной школы Сания и Жансая.

«В этом проекте мы установили специальное устройство, которое будет интегрировать работу трёх датчиков. Это датчики, определяющие уровень влажности, температуры воздуха и наличие солнечного света. Устройство позволит считывать внешние факторы и, при благоприятных условиях, самостоятельно запускать дождевальные машины», - рассказывает ученица 10 класса НИШ Сания Муратова.

Разработка, считают Сания и Жансая, выгодна во всех отношениях. При нарастающем дефиците поливной воды она поможет снизить расходы на орошение до 30%. Авторы проекта намерены доказать свою теорию на практике и представить полученный результат на международном конкурсе научных проектов.

Разработка Енлик и Назгуль - технология мониторинга урожайности полей и прогнозирования объёмов производства. Она позволит автоматизировать работу агронома и следить за всходами дистанционно.

«Устройство можно использовать не только в сельском хозяйстве, но и в других сферах. Если добавить нужные датчики, появится возможность контролировать рост насаждений в парках и зелёных зонах. Кроме того, при помощи этого устройства можно собрать данные об окружающей среде и использовать их для оздоровления экологии. Впрочем, эта идея, говорят герои сюжета, станет поводом для их новых разработок», - говорит ученица 11 класса НИШ Енлик Муратбек.