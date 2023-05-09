«Кызылжар» теряет очки

Очередной тур чемпионата Казах­стана в элитном дивизио­не был проведен в память об Анатолии Михайловиче Ионкине, который выступал в качестве нападающего за родной «Уралец» (Уральск), «Спартак» (Семипалатинск) и «Кайрат» (Алматы). В Высшей лиге первенства СССР сыграл 70 матчей, забил 25 голов, в 1-й лиге – 70 матчей, 39 голов. Пос­ле окончания карьеры игрока работал тренером в ФК «Джезказганец», «Уралец», МФК «Кайнур». Участвовал в подготовке национальной, олимпийской и молодежной сборных команд, а также являлся главным тренером сборной Казахстана по футзалу. 13 мая 2009 года сердце прославленного бомбардира перестало биться.

Теперь о самом чемпио­нате. Карагандинский «Шахтер» на своем поле нанес петропавловскому «Кызылжару» первое поражение в сезоне со счетом 1:0. Решаю­щий гол на 62-й минуте забил грузинский легионер «горняков» Тимур Чогадзе. При этом двумя минутами ранее у петропавловцев удаление заработал хорватский защитник Иван Граф. Несмотря на неудачу, клуб из Северо-Казахстанской области с 19 очками продолжает занимать первое место­ в турнирной таблице.

Вплотную к лидеру приблизился действующий чемпион страны – столичный клуб «Астана», который дома одержал уверенную победу над «Мактааралом» из Туркестанской области со счетом 2:0. Голами в составе команды из главного города республики отметились игроки сборной Казах­стана Эльхан Астанов и Абат Аймбетов.­

В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты: в Актау «Каспий» разошелся миром с гостившим у него «Атырау» – 1:1; талдыкорганский «Жетысу» на своем поле обыграл кокшетауский «Окжетпес» – 1:0; «Ордабасы» в Шымкенте нанес чувствительное поражение кызылординскому «Кайсару» – 4:0; «Тобол» на своем стадионе драматично уступил алматинскому «Кайрату» – 2:3; «Актобе» при поддержке своих фанатов обыграл прибывший к нему «Аксу» из Павлодарской области со счетом 2:1.