Лампочка с «секретом»: мужчина со шпионской техникой задержан в Алматы

26-летнего мужчину подозревают в продаже необычных устройств с функцией видеозаписи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинец пытался продать лампочку с «секретом». Его вычислили сотрудники алматинского «Киберпола» в рамках операции Anti-fraud.

Правоохранители пресекли продажу, предположительно, специального технического средства в виде авторучки для негласного получения аудио- и видеозаписей.

Кроме того, при осмотре рабочего места подозреваемого изъяты еще несколько аналогичных ручек, камера на магните и лампочка со скрытой видеокамерой.