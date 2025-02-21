Лампочка с «секретом»: мужчина со шпионской техникой задержан в Алматы

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

26-летнего  мужчину подозревают в продаже необычных устройств с функцией видеозаписи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинец пытался продать лампочку с «секретом». Его вычислили сотрудники алматинского «Киберпола» в рамках операции Anti-fraud.

Правоохранители пресекли продажу, предположительно, специального технического средства в виде авторучки для негласного получения аудио- и видеозаписей.

Кроме того, при осмотре рабочего места подозреваемого изъяты еще несколько аналогичных ручек, камера на магните и лампочка со скрытой видеокамерой.

«По факту незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств негласного получения информации в УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело», — резюмировал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

#задержание #полиция #Алматы #техника #лампочка

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