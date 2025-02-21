Лампочка с «секретом»: мужчина со шпионской техникой задержан в Алматы

26-летнего мужчину подозревают в продаже необычных устройств с функцией видеозаписи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Алматинец пытался продать лампочку с «секретом». Его вычислили сотрудники алматинского «Киберпола» в рамках операции Anti-fraud.
Правоохранители пресекли продажу, предположительно, специального технического средства в виде авторучки для негласного получения аудио- и видеозаписей.
Кроме того, при осмотре рабочего места подозреваемого изъяты еще несколько аналогичных ручек, камера на магните и лампочка со скрытой видеокамерой.
«По факту незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств негласного получения информации в УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело», — резюмировал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.