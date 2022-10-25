Фото: Kazpravda.kz
Образование

Лауреатов самых престижных премий соберет Нобелевский фестиваль в столице Казахстана

С 26 по 28 октября в Астане состоится V Юбилейный Нобелевский фестиваль, передает Кazpravda.kz.

Крупнейшее международное некоммерческое технологическое и научно-образовательное событие ожидается в Астане.  Миссия Nobel Fest – сделать глобальное образование и науку доступными в каждом уголке мира. 

На фестивале ежегодно участвуют более 14 лауреатов Нобелевской премии, 14 обладателей премии «Прорыв» (Научный Оскар), мировые новаторы, 500 университетов из 155 стран и более 500 тысяч участников. 

26 октября в рамках фестиваля состоится телемост «Астана-Ташкент», в ходе которого планируется обсудить вопросы социально-экономического различия в странах с высоким и низким уровнем образования, а также улучшения качества образования в развивающихся странах. 

Пятый Nobel Fest пройдет на казахском, английском, турецком, китайском, арабском, узбекском и русском языках в 6 студиях - в Азербайджане, Германии, Турции, Пакистане, Китае, Узбекистане и Казахстане. 

В столицу для участия в мероприятии прибудет лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

Кроме того, в предстоящем форуме будут участвовать главный футурист и глава Future Hub B Sap Мартин Везовский; лауреат премии «Всемирный учитель» Кейша Торп; генеральный координатор COMSTECH М. Икбал Чоудхари; министр науки и высшего образования Саясат Нурбек; генеральный директор и основатель Indriver Арсен Томский и многие другие. 

"Одним из значимых событий станет открытие Центра климатической экономики в Казахстане впервые при Нобелевском лауреате. Центр откроет свои двери в Южно-казахстанском университете им. М. Ауэзова", - прокомментировала руководитель программы V Нобелевского фестиваля Жулдыз Адамзатова. 

Добавим, что в рамках Nobel Fest с 31 октября по 4 ноября будет организована Неделя Нобелевский лекций. Для многих студентов, преподавателей, молодых ученых, профессоров и всех желающих будут читать лекции лауреаты Нобелевской премии и обладатели самых престижных мировых наград. Лекции будут организованы также для генеральных партнеров Nobel Fest — Южно-казахстанского университета им. М. Ауэзова (ЮКУ) и Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (КАТУ). 

Популярное

Все
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Первый шаг – он трудный самый
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
Казахстан празднует День Республики
Право на суверенитет и независимость
Распростерся в небе флаг
Указ Президента Республики Казахстан
Курсы валют на 25 октября
Особое значение дипломатии
Малый Желтоксан в Семипалатинске
Заслуги перед Отечеством
Национальный культурный код
В любви и согласии
Новоселье под шум дождя
Искусство человечество питает
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Образование
Топ-100 студентов колледжей выберут казахстанцы
Образование
На сколько выросли зарплаты ученых, сообщил глава Миннауки …
Транспорт , Образование
Когда запустят школьные автобусы в Алматы
Образование , Видеогалерея
Казахстанские школьники победили с рекордом на Всемирных со…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]