Лауреатов самых престижных премий соберет Нобелевский фестиваль в столице Казахстана

С 26 по 28 октября в Астане состоится V Юбилейный Нобелевский фестиваль, передает Кazpravda.kz.

Крупнейшее международное некоммерческое технологическое и научно-образовательное событие ожидается в Астане. Миссия Nobel Fest – сделать глобальное образование и науку доступными в каждом уголке мира.

На фестивале ежегодно участвуют более 14 лауреатов Нобелевской премии, 14 обладателей премии «Прорыв» (Научный Оскар), мировые новаторы, 500 университетов из 155 стран и более 500 тысяч участников.

26 октября в рамках фестиваля состоится телемост «Астана-Ташкент», в ходе которого планируется обсудить вопросы социально-экономического различия в странах с высоким и низким уровнем образования, а также улучшения качества образования в развивающихся странах.

Пятый Nobel Fest пройдет на казахском, английском, турецком, китайском, арабском, узбекском и русском языках в 6 студиях - в Азербайджане, Германии, Турции, Пакистане, Китае, Узбекистане и Казахстане.

В столицу для участия в мероприятии прибудет лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

Кроме того, в предстоящем форуме будут участвовать главный футурист и глава Future Hub B Sap Мартин Везовский; лауреат премии «Всемирный учитель» Кейша Торп; генеральный координатор COMSTECH М. Икбал Чоудхари; министр науки и высшего образования Саясат Нурбек; генеральный директор и основатель Indriver Арсен Томский и многие другие.

"Одним из значимых событий станет открытие Центра климатической экономики в Казахстане впервые при Нобелевском лауреате. Центр откроет свои двери в Южно-казахстанском университете им. М. Ауэзова", - прокомментировала руководитель программы V Нобелевского фестиваля Жулдыз Адамзатова.

Добавим, что в рамках Nobel Fest с 31 октября по 4 ноября будет организована Неделя Нобелевский лекций. Для многих студентов, преподавателей, молодых ученых, профессоров и всех желающих будут читать лекции лауреаты Нобелевской премии и обладатели самых престижных мировых наград. Лекции будут организованы также для генеральных партнеров Nobel Fest — Южно-казахстанского университета им. М. Ауэзова (ЮКУ) и Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (КАТУ).