Лавина сошла на автобус с людьми в ВКО

Фото: astanatv.kz

Снежная лавина сошла на автобус с людьми в Восточно-Казахстанской области. Среди пассажиров были и дети. Лишь чудом никто не пострадал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как сообщается, водитель успел остановиться, когда заметил движение снежной массы на склоне. Завалило только двери и крышу транспорта. Из плена автобус освободили другие участники движения.

К слову, накануне в ДЧС объявляли об угрозе схода лавин, но отдыхающих это не остановило. ЧП произошло на оживленной дороге к базам отдыха.

В регионе сейчас объявлено штормовое предупреждение. Дороги в горной местности закрыли с 8 вечера до 6 часов утра.

"Для обеспечения безопасности на склонах гор, где скопилось очень много снега, производят профилактические спуски лавин. С начала зимы уже спущено порядка 260 тысяч кубометров снега", - сообщила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.

Синоптики тоже дали тревожный прогноз. Столбики термометров поднимутся до +7 градусов. Обещают дождь и снег. Все службы переведены в режим повышенной готовности. На особом контроле - паводкоопасные места.