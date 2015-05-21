Лечить, нельзя ампутировать! 5697 Рустем НУРАЛИН, заведующий инновационным центром «Диабетическая стопа», Алматы

…Благодаря этому сохраняется около 90% ног с гангреной пальцев и стоп. В последние десятилетия по всему миру фиксируется катастрофический рост заболеваемости сахарным диабетом. Эта тенденция в полной мере прослеживается и в Казахстане. По оценке экспертов, каждый десятый казахстанец имеет скрытое или явное нарушение углеводного обмена. Диабет постепенно разрушает практически все клетки в организме. И глаза, и почки, и сердце, и печень, и головной мозг в равной степени чувствительны к избытку глюкозы в крови. В результате длительного воздействия больших концентраций сахара в крови у больных диабетом развиваются осложнения заболевания. Диабетическая стопа – это язвенно-некротический процесс, который развивается на фоне тяжелых поражений периферической нервной сис­темы, кровеносных сосудов, костей и суставов стопы.



Почему появляется страшный синдром?

У больных сахарным диабетом в результате токсического действия сахара происходят повреждения стенок мелких и крупных кровеносных сосудов, что приводит к ухудшению кровообращения в стопах. Полностью перекрытый кровоток в конечностях «включает» процесс отмирания тканей, так начинается гангрена. Также страдают от повышенного уровня сахара нервные клетки, поэтому чувствительность стопы резко снижается. Человек может обжечься или пораниться и даже не ощутить этого!

Изменяется кровоток в системе артерио-венозных шунтов, что ведет к деминерализации костных структур с последующим их разрушением. Вовлечение в патологический процесс моторных нейронов приводит к атрофии мышц стоп, к развитию их характерной деформации, а в последующем – к язвенным дефектам. Без лечения может начаться гангрена.



Ногу можно спасти

При гибели части стопы или даже всей стопы, если удается восстановить кровоток, то удаляются только явно погибшие ткани, все остальные оживают, а раны затягиваются. При влажной гангрене на фоне сахарного диабета, после остановки воспалительного процесса и перехода влажной гангрены в сухую, также необходимо восстановить кровоток, удалить некроз, очистить все гнойники и добиться заживления ран. Последующие реконструктивные операции позволяют сохранить опорную функцию конечности.

Восстановление кровотока считается единственным способом спасения конечности от ампутации при поражении питающих артерий в результате атеросклероза или диабета. Существуют два взаимодополняю­щих метода прямой реваскуляризации – открытая операция шунтирования и закрытое вмешательство через прокол кожи – баллонная ангиопластика артерий нижних конечностей. Методы непрямой реваскуляризации включают в себя терапевтический ангиогенез и клеточную терапию.

Шунтирование сосудов – операция создания обходного пути при закупорке сосуда атеросклеротическими бляшками или тромбами, которая применяется при тяжелых формах недостаточности артериального кровообращения. Это позволяет сохранить конечности при гангрене, лечить тяжелую ишемическую болезнь сердца (коронарное шунтирование) и головного мозга. Шунт проводится от артерии, расположенной выше поражения, к артерии ниже его, полностью восстанавливая кровоснабжение пораженного органа.

Ангиопластика артерий нижних конечностей проводится без наркоза, без разреза, через прокол артерии, с минимальной потерей крови. Через предварительно сделанные проколы в артерию вводят специальные проводники под контролем рентгеновского аппарата. Затем специальным баллоном через проводник раздувают сужение в артерии и восстанавливают проходимость.

Однако не всегда ангиоплас­тику можно выполнить из-за объема поражения, но она – незаменимое подспорье при сложной хирургической ситуации в комбинации с шунтированием. Использование эндоваскулярных методов позволяет расширить артерии либо выше, либо ниже шунта. Это позволяет оперировать таких больных, которым ранее приходилось делать ампутацию.



Новейшие методики – каковы они?

В последние 30–40 лет во всем мире активно разрабатывается концепция лечения артериальной недостаточности нижних конечностей путем развития сосудов (капиллярной сети) от уже существующих функционирующих сосудов. Это так называемый терапевтический ангиогенез, также именуемый биологическим шунтированием.

В норме необходимое условие для неоангиогенеза и последующего артериогенеза – присутствие специальных факторов роста сосудов в достаточном количестве для образования функционально полноценной сосудистой сети, чего нет у больных с диабетической стопой. Поэтому необходима стимуляция этих факторов роста или введение их извне. С этой целью используются собственно ангиогенные факторы, гены, их кодирующие, и клетки-предшественницы. Применение генных технологий более предпочтительно по сравнению с введением собственно белков (проангиогенных факторов), так как введение генов поддерживает более длительную и стабильную экспрессию факторов.

Методу лечения различных заболеваний с помощью стволовых клеток исполнилось уже более 20 лет, накоплен неплохой багаж знаний и опыта их применения. Терапия стволовыми клетками при синдроме диабетической стопы часто используется лишь тогда, когда все другие методы потерпели неудачу и пациент стоит на пороге ампутации. У таких больных полностью отсутствует кровоток в конечности, то есть артерии закрыты, и это означает, что раны не заживают. Здесь стволовые клетки и клетки-предшественницы и способны образовывать новые ткани кровеносных сосудов, что происходит у здоровых людей само по себе. Именно это лежит в основе терапии стволовыми клетками, которые добываются из костного мозга пациента, а затем используются для скорейшего заживления ран диа­бетической стопы.



Возможности лечения в своей стране

В последнее десятилетие в нашей республике число ученых и врачей, занимающихся исследованием хронических гнойно-некротических поражений при сахарном диабете, постоянно растет. Применение новейших методов вселяет надежду на успех лечения пациентов с этой патологией, хотя ситуация еще остается острой. Если вам сказали, что у вас гангрена и шансов на сохранение ноги нет, не спешите соглашаться на ампутацию, ведь в Казахстане есть Инновационный центр диабетической стопы, где проводится лечение гангрены методами, позволяющими сохранить ногу.

Если гангрена зашла очень далеко и часть тканей погибла, нашей задачей становится сохранение того, что возможно. После восстановления крово­обращения наши пластические хирурги восстанавливают функцию конечности. Пластические операции позволяют сохранить опороспособность и динамику конечности даже при обширных некрозах. Основной принцип лечения гангрены в нашем центре – сохранить пациенту возможность ходьбы! Несмот­ря на то что клиника платная, многие дорогостоящие эндоваскулярные стандарты лечения могут быть для пациентов бесплатными по порталу ГОБМП.

Наш центр объединяет сосудистых хирургов, подиологов, эндокринологов – профессоров и кандидатов медицинских наук, замечательных специалис­тов ультразвуковой диагностики, кардиологов и неврологов. Центр внедряет в клиническую практику инновационные методы сосудистой хирургии, нанотехнологии и клеточные биотехнологии лечения заболеваний костно-суставного, мышечного аппаратов, а также сосудис­той и нервной систем нижних конечностей при сахарном диабете. Внедряя в практику новое оборудование, мы гарантируем качество и безопасность лечения.

Под руководством таких замечательных врачей и ученых, как профессор Эдиль Апсатаров, академик Мурат Гильманов, наши врачи разработали уникальную концепцию лечения диабетической стопы, что позволяет заживить трофические язвы, гнойные осложнения и гангрену при диабете. Применяя инновационные методики, мы сохраняем ногу большинству больных, приговоренных к ампутации в других клиниках.