Лечиться в колонии придется наркозависимому жителю Петропавловска

28-летнего жителя Петропавловска осудили на 10 лет колонии за сбыт крупной партии наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО

В апреле этого года молодого человека задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности североказахстанского департамента полиции. У него была изъята одна из самых крупных с начала года партий синтетических наркотиков «Мефедрон» и α-PvP – свыше 250 граммов.

Полицейские уточнили, что для этих видов наркотиков особо крупный вес начинается от 1,5 и 1 грамма соответственно.

«Позднее задержанный показал, что, начав «работать» на интернет-магазин по распространению психотропных веществ, успел организовать 4 тайника. При выполнении пятого поручения «куратора» его задержали. Петропавловец признан судом виновным по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. За сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием электронных информационных ресурсов он получил 10 лет лишения свободы», – отметили в департаменте полиции.

Наркозависимый подсудимый будет получать принудительное лечение в колонии.

Как сообщает начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО подполковник полиции Руслан Сапаров, с начала года в области зарегистрировано 115 фактов сбыта наркотиков, из незаконного оборота изъято около 740 кг различных наркотических средств.