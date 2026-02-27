Казахская речь вошла в жизнь Екатерины Котовой не через школьный учебник, а через тепло бабушкиного дома, запах свежей выпечки и долгие летние каникулы в ауле.

фото из личного архива Е.Котовой

Она не заучивала правила и не выписывала слова в тетрадь – просто с детства слышала язык вокруг себя. И однажды поняла: казахский стал для нее таким же естественным и родным, как русский.

Мама – Татьяна Петровна – каждое лето отправляла Катю и ее брата в Толебийский район, где прошли ее собственные детство и юность. Село Когалы, бывшая Успеновка, всегда было многонациональным. Здесь бок о бок живут казахи, азербайджанцы, русские. Люди легко переходят с одного языка на другой, приветствуют друг друга на языке собеседника, делятся новостями, рецептами, вместе отмечают праздники. В такой атмосфере казахская речь воспринималась не как учебная дисциплина, а как живая часть повседневности.

– Когда мама и ее сестры обсуждали что-то «не для детских ушей», они почему-то переходили на казахский язык, – с улыбкой вспоминает Екатерина Котова. – Мне, конечно, сразу становилось интересно. К тому же очень нравилось звучание слов – мягкое, мелодичное. Я легко запоминала окончания и могла почти безошибочно повторять длинные фразы.

В школе способности Кати заметили быстро. Учителя поощряли ее интерес к языку, ставили в пример одноклассникам. Екатерина участвовала в олимпиадах, расширяла словарный запас, учила пословицы и поговорки – без них не обходится ни один конкурс на знание государственного языка.

– Мое языковое чутье было настолько хорошим, что я писала диктанты без ошибок, – рассказывает моя собеседница. – Учитель казахского языка Зубайра Абдусаматовна всегда подчеркивала правильное произношение и умение строить предложения. Еще один мой педагог – Ажар Конусовна – однажды мне даже посоветовала освоить домбру, чтобы еще глубже прочувствовать культуру народа.

Одноклассники нередко просили дать списать, зная, что грубых ошибок в тетради одноклассницы точно нет. А позже Екатерину, как одну из лучших учениц, пригласили на встречу с акимом области. Для школьницы это стало настоящим событием и серьезной мотивацией двигаться дальше. В память о той встрече у нее сохранился­ сборник произведений Абая Кунанбайулы – к мудрым строкам великого мыслителя она обращается и сегодня.

Знание казахского языка сыграло важную роль и во взрослой жизни Екатерины. Во время учебы в колледже она продолжала участвовать в конкурсах и олимпиадах, а сегодня, работая финансистом на крупном промышленном предприятии, по-прежнему в общении с легкостью переходит на государственный язык. Коллеги знают: если речь идет о точности формулировок или публичном выступлении, Екатерина справится безупречно.

– Сейчас молодежь все чаще выбирает для общения казахский язык, – утверждает Екатерина Котова. – Это расширяет круг общения. Большинство моих подруг – казашки, и я чувствую себя среди них комфортно. Всегда могу поддержать разговор. И своим племянникам постоянно повторяю: язык нужно учить с детства, не теряя времени. И не просто заучивать слова или фразы, а пользоваться языком. Только так можно наработать практические навыки.

История Екатерины Котовой – это не просто пример удачного двуязычия. Это доказательство того, что язык объединяет, открывает новые возможности и помогает человеку чувствовать себя частью большой страны. И чем раньше приходит это понимание, тем прочнее становится связь с ее культурой и будущим.