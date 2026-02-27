Легко и безупречно

Қазақ тілі,Опыт
28
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Казахская речь вошла в жизнь Екатерины Котовой не через школьный учебник, а через тепло бабушкиного дома, запах свежей выпечки и долгие летние каникулы в ауле.

фото из личного архива Е.Котовой

Она не заучивала правила и не выписывала слова в тетрадь – просто с детства слышала язык вокруг себя. И однажды поняла: казахский стал для нее таким же естественным и родным, как русский.

Мама – Татьяна Петровна – каждое лето отправляла Катю и ее брата в Толебийский район, где прошли ее собственные детство и юность. Село Когалы, бывшая Успеновка, всегда было многонациональным. Здесь бок о бок живут казахи, азербайджанцы, русские. Люди легко переходят с одного языка на другой, приветствуют друг друга на языке собеседника, делятся новостями, рецептами, вместе отмечают праздники. В такой атмосфере казахская речь воспринималась не как учебная дисциплина, а как живая часть повседневности.

– Когда мама и ее сестры обсуждали что-то «не для детских ушей», они почему-то переходили на казахский язык, – с улыбкой вспоминает Екатерина Котова. – Мне, конечно, сразу становилось интересно. К тому же очень нравилось звучание слов – мягкое, мелодичное. Я легко запоминала окончания и могла почти безошибочно повторять длинные фразы.

В школе способности Кати заметили быстро. Учителя поощряли ее интерес к языку, ставили в пример одноклассникам. Екатерина участвовала в олимпиадах, расширяла словарный запас, учила пословицы и поговорки – без них не обходится ни один конкурс на знание государственного языка.

– Мое языковое чутье было настолько хорошим, что я писала диктанты без ошибок, – рассказывает моя собеседница. – Учитель казахского языка Зубайра Абдусаматовна всегда подчеркивала правильное произношение и умение строить предложения. Еще один мой педагог – Ажар Конусовна – однажды мне даже посоветовала освоить домбру, чтобы еще глубже прочувствовать культуру народа.

Одноклассники нередко просили дать списать, зная, что грубых ошибок в тетради одноклассницы точно нет. А позже Екатерину, как одну из лучших учениц, пригласили на встречу с акимом области. Для школьницы это стало настоящим событием и серьезной мотивацией двигаться дальше. В память о той встрече у нее сохранился­ сборник произведений Абая Кунанбайулы – к мудрым строкам великого мыслителя она обращается и сегодня.

Знание казахского языка сыграло важную роль и во взрослой жизни Екатерины. Во время учебы в колледже она продолжала участвовать в конкурсах и олимпиадах, а сегодня, работая финансистом на крупном промышленном предприятии, по-прежнему в общении с легкостью переходит на государственный язык. Коллеги знают: если речь идет о точности формулировок или публичном выступлении, Екатерина справится безупречно.

– Сейчас молодежь все чаще выбирает для общения казахский язык, – утверждает Екатерина Котова. – Это расширяет круг общения. Большинство моих подруг – казашки, и я чувствую себя среди них комфортно. Всегда могу поддержать разговор. И своим племянникам постоянно повторяю: язык нужно учить с детства, не теряя времени. И не просто заучивать слова или фразы, а пользоваться языком. Только так можно наработать практические навыки.

История Екатерины Котовой – это не просто пример удачного двуязычия. Это доказательство того, что язык объединяет, открывает новые возможности и помогает человеку чувствовать себя частью большой страны. И чем раньше приходит это понимание, тем прочнее становится связь с ее культурой и будущим.

#казахский язык #изучение #метод

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Видео с министром обороны назвали дипфейком
От диалога – к конкретным проектам
Алматы становится центром горного туризма
Что делать, если вы опоздали на поезд
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Образование – ключевая ценность
В Акорде встретили Президента Сербии
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Замуж больше ни ногой
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Обаяние Кости Наймана
Как учитель информатики стал популяризатором языка
Быть на одной волне со зрителем
Пой, танцуй и учи!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]