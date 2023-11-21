Легковушка столкнулась с поездом в области Жетысу

Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в области Жетысу. В ДТП пострадал молодой мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: пресс-служба ДП области Жетысу

ДТП с участием автомашины Mercedes произошло на автодороге Алтынкол – Нуркент в Панфиловском районе. У железнодорожного переезда легковушка, двинувшись вперед, столкнулась с вагоном грузового поезда.

В ДТП пострадал 32-летний водитель Mercedes, которого с различными травмами госпитализировали в больницу.

Разбирательством по факту занимаются сотрудники районной полиции.