Лес рубят – щепки горят?

Проблемная зона
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Андрей Кратенко

Из-за запрета на вывоз промышленной щепы и топливных брикетов лесозаготовители Северо-Казахстанской области вынуждены сжигать, а не продавать древесные отходы.

рисунок Николая Веревочкина

В декабре 2022 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики ввело запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, в том чис­ле щепы, топливных брикетов и пеллетов (топливных гранул, используемых в специальных пеллетных котлах для обогрева зданий), в общем, порубочных остатков, отходов. Между тем все это сырье сегодня очень популярно в странах Европы.

– Ежегодно на территории Северо-Казахстанской области остается более ста тысяч кубометров порубочных остатков, – сообщил начальник отдела агро­промышленного комплекса областной палаты предпринимателей Ерик Увалиев. – Данные отходы древесины можно использовать при изготовлении альтернативного вида топлива – пеллетов и брикетов, но с 9 декабря 2022 года действует запрет на их вывоз с территории страны, в итоге ценное сырье утилизируется путем сжигания.

В Северном Казахстане изготовлением древесных пеллетов вот уже восемь лет занимается один из индивидуальных предпринимателей. У предприятия для наращивания выпуска есть новейшее оборудование, подготовленные кадры, сырье (порубочные остатки и опилки), однако переработку отходов тормозит запрет на экспорт, в результате бизнес простаивает.

В самом Казахстане по сравнению с Европой потребность в пеллетах минимальная. У нас этот альтернативный вид топ­лива используется в основном как наполнитель для кошачьих лотков... А в европейских странах спрос на них огромен, там сегодня дефицит твердого топлива из-за ограничений на российские поставки энергоносителей.

– В Европе имеется спрос на твердое топливо, – отмечает Ерик Увалиев. – В том числе на пеллеты, промышленную щепу и топливные брикеты он составляет около шести миллионов тонн. Это колоссальный рынок! Финляндия и Дания, в частности, готовы принять большие объемы этой продукции.

Эксперты палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области утверждают, что разрешение на экспорт пеллетов, промышленной щепы и топ­ливных брикетов позволит не только значительно повысить экспортную выручку, но и станет мощным стимулом для развития лесоперерабатывающей промышленности региона.

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