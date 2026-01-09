На сегодняшний день основные инфраструктурные работы уже выполнены. Подрядной организацией ТОО ­«НиНеС» проложены системы газо-, водо- и электроснабжения. Производственная мощность питомника позволит ежегодно выращивать до 1 575 000 саженцев. С вводом объекта в эксплуатацию будет создано более 20 постоянных рабочих мест, что обеспечит занятость местного населения. Реализация данного проекта является важной частью системной работы по улучшению экологической обстановки и развитию зеленой инфраструктуры региона. В перспективе также предусмотрено расширение сети лесных питомников по всему региону.