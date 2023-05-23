Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках

Происшествия
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Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало оперативную информацию по лесному пожару в области Абай, сообщает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы МЧС РК

По информации МЧС, тушение пожара продолжается на трёх участках. Распространение огня полностью прекращено, тушение производится в отдельных очагах внутри горельника.

"В связи с усилением ветра на третьем участке в районе Солёного озера пожар переходит с низового в верховой, для тушения задействовано 20 единиц техники и 64 человек личного состава. Произведена опашка по кромке. Ориентировочная площадь пожара составляет 1 500 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что имеется угроза к санаторию Берёзовка (108 человек, 36 домов) и подхозу Берёзовка (169 человек, 53 дома). Расстояние от места пожара примерно 5-7 км. К месту направлено 4 единицы техники.

"Всего на тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники (из них 1 пожарный поезд) и 2 вертолета, а также 402 человека (ГЛПР "Семей Орманы" - 66 единиц техники, 231 человек, МЧС 28 единиц техникии 1 вертолет, 144 человека личного состава, КТЖ - 1 пожарный поезд, 10 человек, МИО - 5 единиц техники, 7 человек, Казавиалесоохрана - 1 вертолет, 6 человек экипажа, 1 УАЗ, 4 человека)", - озвучили данные в министерстве.

Также тушение лесного пожара производится вертолетами МИ-873 АО "Казавиаспас" и МИ-8 с водно-сливным устройством "Казавиалесохрана". На данный момент сброшено 157,5 тонн воды.

В МЧС и в кризисном центре департамента, а также на месте организованы оперативные штабы. Открыта горячая линия, добавили в пресс-службе.

 

#Абайская область #МЧС #пожар #лес #тушение #вертолет #очаги

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