Летний сезон проекта "Aulafit" завершился в Астане

По словам организаторов, проект не завершит свою работу. В предстоящий зимний период во дворах планируется заморозка льда и открытие бесплатных кружков по таким видам спорта, как катание на коньках, лыжах, скандинавская ходьба.

Фото пресс-службы акимата Астаны

На футбольном поле многоэтажки в жилом массиве Коктал состоялась церемония закрытия сезона проекта Aulafit, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

В церемонии закрытия проекта приняли участие чемпион лондонской Олимпиады по боксу Серик Сапиев и руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев.

«В настоящее время 37,26% населения города регулярно занимаются физической культурой и спортом. Этот показатель растет с каждым годом. В Астане запущены различные проекты по привлечению горожан к массовым спортивным мероприятиям, пропаганде здорового образа жизни, а также развитию туризма, созданы все условия для благополучия страны. Данный проект, который берет свое начало в Астане, успешно реализуется и в других регионах страны», - сказал руководитель управления Самат Жылкыбаев.

При поддержке акимата Астаны более ста проектов прошли бесплатно для жителей города в течение всего лета. Под руководством опытных тренеров три раза в неделю он охватывал 10 дворов города. В том числе:

1) пр. Н. Тлендиева, 36;

2) улица Е-430 – жилой комплекс «Сәтті» ;

3) Ш. Айтматов, 36 – жилой комплекс «Жагалау» ;

4) улица Анет баба, 11 - жилой комплекс «Манхэттен»;

5) Улица Туркестанская, 10 – жилой комплекс «Көркем 2» ;

6) улица Саурана, 5 – жилой комплекс «Градкомплекс» ;

7) улица Рыскулбекова, 16 – сквер «Алма» ;

8) улица Куйши Дина, 31 - жилой комплекс «Мирас»;

9) ул. Пушкина, 15 Б - жилой комплекс «Китайская стена»;

10) проспект Абая, 63 – жилой комплекс «Тараз».

Проект AulaFit был впервые создан в 2020 году и запущен в мае того же года. Участники могут заниматься футболом, шахматами, Street Workout, баскетболом, детским фитнесом. Ограничений по возрасту нет.

По словам организаторов, проект Aulafit не завершит свою работу. Говорят, что в предстоящий зимний период во дворах планируется заморозка льда и открытие бесплатных кружков по таким видам спорта, как катание на коньках, лыжах, скандинавская ходьба.