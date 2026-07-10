Лето пахнет малиной

Три счастливых дня

Так прошли мои три последних выходных. Почти одновременно созрели два любимых сорта – красная и желтая малина. Обе – голландской селекции, обе щедро отблагодарили за заботу крупными, плотными, удивительно ароматными ягодами.

Каждое утро начиналось одинаково. Пока солнце только поднималось над садом и июльский зной еще не успел вступить в свои права, я выходила к малиннику с небольшим ведерком. Уже через несколько минут становилось ясно: его снова окажется мало.

Собирать малину быстро невозможно. Пока аккуратно снимаешь одну ягоду, взгляд цепляется за три соседние. Стоит приподнять ветку – и под листьями обнаруживается еще целая россыпь спелых плодов. Кажется, куст словно испытывает терпение хозяина. Только решил, что работа закончена, а он снова показывает десяток крупных ягод.

Красная малина переливается на солн­це, словно отполированный рубин. Желтая совсем другая – золотистая, нежная, с медовым вкусом и почти без привычной кислинки. Именно она первой исчезает со стола. Домочадцы давно решили: никакое пирожное не заменит горсть только что сорванной желтой малины.

Самое трудное во время сбора урожая – вовсе не наполнить ведерко. Гораздо сложнее удержаться и не съесть половину прямо у куста.

Через несколько часов на веранде уже выстраиваются миски с ароматными ягодами. Часть сразу отправляется в морозильную камеру, часть ждет своей очереди на варенье, а самые красивые остаются на столе. Впрочем, ненадолго. Лето не любит откладывать удовольствие на потом.

Ягода становится модной

Именно в эти дни, перебирая ягоды и освобождая место для новых банок с заготовками, я особенно остро почувствовала: изменился не только мой сад.

Еще десять-пятнадцать лет назад большинство наших дачных участков выглядело совсем иначе. Несколько кустов привычной малины, грядка клубники, смородина – вот, пожалуй, и весь ягодный ассортимент. Сегодня же достаточно пройтись по любой улице дачного массива, чтобы убедиться: шымкентские садоводы стали настоящими экспериментаторами. За невысокими заборами рядом с привычной малиной сегодня растут ремонтантные сорта ежевики, плодоносящие до поздней осени, темно-фиолетовая ежемалина, крупноплодная садовая земляника, терпкая жимолость, сизая голубика и даже культуры, о которых еще недавно большинство читало только в специализированных журналах.

Изменился и сам подход к выбору растений. Если раньше главным вопросом было «Приживется или нет?», то теперь дачники внимательно изучают сроки созревания, устойчивость к жаре, размер плодов, транспортабельность и урожайность.

Интернет, специализированные питомники и обмен опытом сделали свое дело. Современные сорта перестали быть редкостью. Особенно заметны эти перемены на примере малины.

Мои нынешние фавориты – голландские сорта. Крупная ягода, дружное созревание, высокая урожайность – именно за эти качества их ценят совре­менные садоводы. Такие растения постепенно вытесняют старые посадки, которые десятилетиями росли почти на каждом дачном участке.

И все же я не спешу расставаться с так называемой «бабушкиной» малиной. Ее сочные зернистые ягоды как минимум вполовину мельче заморских красавиц, да и урожайностью она похвастаться не может. Но рука так и не поднимается выкорчевать старые кусты.

Наверное, дело не только во вкусе. В этой малине сохранилось что-то трудно объяснимое словами: аромат детства, воспоминания о бабушкином саде, кружка парного молока и ломоть свежего хлеба с малиновым вареньем.

Современные сорта выигрывают размером и урожайностью, но у старой малины есть свое, особое достоинство – вкус, который невозможно измерить ни граммами, ни килограммами.

Настоящей звездой последних лет неожиданно стала ежевика. Еще совсем недавно она считалась редкой гостьей в наших садах. Сегодня многие специально ищут современные бесшипные сорта, которые дают крупные сладкие плоды и не превращают сбор урожая в борьбу с колючками.

– Посадил три куста просто из любопытства, – рассказал мне сосед по даче. – А теперь понимаю, что скоро придется расширять посадки. Внуки первым делом бегут именно к ежевике.

И действительно, эта культура постепенно перестает быть экзотикой. Вот и на моем участке уже приживаются два черенка, которыми щедро поделился сосед.

Шесть соток с прибылью

Есть и еще одна причина растущего интереса к ягодникам. Это экономика. Достаточно пройтись по рынкам Шымкента, чтобы понять: собственный урожай сегодня – это не только удовольствие, но и весьма ощутимая экономия семейного бюджета.

Килограмм хорошей свежей малины сейчас перевалил за 2 000 тенге. Для семьи, где любят ягоды, варенье и домашние компоты, сезонные расходы получаются весьма серьезными.

Когда смотришь на полные ведра собственного урожая, невольно начинаешь считать. Несколько кустов способны обеспечить ягодами всю семью. А если посадки большие, остаются излишки, которые можно продать.

Не случайно малиной все активнее начинают заниматься и крестьянские хозяйства Южного Казахстана. Появляются небольшие ягодные плантации, а местная малина все чаще вытесняет привозную.

Совсем другая история с ежевикой. Пока она остается культурой увлеченных садоводов. Промышленных посадок на юге страны практически нет. Поэтому на рынок ягоду чаще всего привозят владельцы дачных участков. И цена говорит сама за себя: килограмм крупных отборных ягод стоит 2 300–2 500 тенге, а иногда и дороже.

Вареники с ежевикой пока остаются настоящим дачным деликатесом. Такую роскошь чаще могут позволить себе те, кто выращивает ягоду самостоятельно.

И если вплотную познакомиться с ежевикой мне еще предстоит, то красный крупноплодный крыжовник в моем саду уже занимает особое место.

На рынке он встречается редко. Если и появляется, то его быстро разбирают. Поэтому несколько лет назад я решила посадить собственные кусты. И ни разу не пожалела.

Когда снимаешь первые ягоды, трудно поверить, что это обычный крыжовник. Некоторые плоды по размеру с наперсток. Именно поэтому рядом с ними на фотографии лежит коробок спичек – без такого сравнения сложно передать настоящий размер ягод.

А какое из крыжовника получается варенье! Густое, прозрачное, янтарно-рубиновое, с легкой кислинкой и неповторимым ароматом. Только ради одной такой баночки стоит дождаться следующего лета.

Вообще, все чаще замечаю, что дачные ягодники перестают быть просто увлечением. Для кого-то они становятся способом сэкономить семейный бюджет. Для кого-то – возможностью заработать на продаже свежих ягод. А для большинства – тем самым местом, где каждое летнее утро начинается с запаха листьев, нагретой солн­цем земли и спелой малины.

Именно здесь понимаешь простую истину: хороший урожай вырастает не только из плодородной почвы. Он рождается из терпения, заботы и любви к своему саду.

Июльские хлопоты

Когда последнее ведерко малины наконец заняло свое место на веранде, а солнце поднялось так высоко, что работать в саду стало невозможно, захотелось просто присесть в тени.

Но дачники знают: сбор урожая – это еще не конец сезона. Пожалуй, именно сейчас начинается самый ответственный этап. Каким будет следующий год, во многом решается именно в июле.

Не случайно опытные садоводы говорят: «Малину собирают руками, а урожай будущего года – секатором».

После плодоношения двухлетние побеги уже выполнили свою задачу. Их вырезают под самый корень, освобождая место молодой поросли. Оставляют только самые крепкие побеги, которые будут плодоносить следующим летом.

– Многие жалеют куст и боятся резать лишнее, – объясняет опытный агроном Танабай Шынтасов, более полувека занимающийся выращиванием ягод и фруктов. – А ведь загущенный малинник хуже проветривается, чаще болеет, плоды мельчают. Иногда лучше оставить шесть сильных побегов, чем двенадцать слабых.

После обрезки растения обязательно поливают. В жарком климате юга это особенно важно. Корни продолжают работать, закладываются почки будущего урожая.

Сейчас малине нужны калий и фосфор. А вот азотные удобрения лучше оставить до весны.

Не меньше внимания требуют и другие культуры. У клубники удаляют старые листья и лишние усы, рыхлят почву и проводят подкормку. Смородину­ и крыжовник освобождают от старых ветвей, чтобы куст лучше освещался солнцем.

– Сад похож на человека, – философски замечает мой сосед по даче, время от времени подсказывающий, что надо безотлагательно сделать, чтобы не упустить время. – После большой работы ему тоже нужно восстановить силы.

Наверное, поэтому опытные садоводы никогда не говорят, что дачный сезон закончился. Он длится круглый год. Один урожай сменяет другой, а вслед за ним начинаются новые заботы.

Домашняя фабрика вкуса

Но на этом дачные хлопоты не заканчиваются. Стоит занести в дом несколько ведерок свежесобранной малины, как кухня превращается в настоящую домашнюю фабрику вкуса.

На столе один за другим появляются большие эмалированные тазы, банки, крышки, дуршлаги, контейнеры для заморозки. Воздух наполняется ароматами спелой малины, сахара и свежей мяты.

– Опять консервный завод заработал? – с улыбкой говорят домашние. – Ну зачем нам столько всего?

Я только смеюсь в ответ. Они-то знают:­ зимой эти баночки исчезнут с полок гораздо быстрее, чем сегодня кажется.

Каждый сезон приносит в плане заготовки урожая что-то новое. Если еще несколько лет назад почти все ягоды-фрукты отправлялись в банки, то сегодня все больше хозяек отдают предпочтение заморозке. Современные морозильные камеры позволяют сохранить не только вкус и аромат ягод, но и большую часть витаминов.

Главное правило простое: ягоды перебирают, удаляют поврежденные плоды, аккуратно обсушивают, раскладывают в один слой на подносе и только после полной заморозки пересыпают в контейнеры или пакеты. Тогда зимой они остаются рассыпчатыми, не теряют форму и словно только что собраны с куста.

Но сколько бы ни говорили о преимуществах заморозки, отказаться от домашнего варенья наши семьи пока не готовы. Есть в этом особое таинство.

У каждой хозяйки – свои секреты. Одни варят знаменитую «пятиминутку», стараясь сохранить максимум аромата. Другие предпочитают густые джемы для пирогов и блинчиков. Я же предпочитаю перетертые ягоды с сахаром, что позволяет сохранить свежий вкус.

Малиновое варенье в нашей семье никогда не задерживается до весны. Стоит кому-нибудь простудиться, как на столе появляется большая кружка горячего чая с ложкой душистого варенья. Наверное, почти в каждом доме есть такие теплые воспоминания из детства.

Особое место в моих домашних заготовках занимает крупноплодный крас­ный крыжовник. Из него получается мое любимое варенье – густое, прозрачное. Когда сироп начинает медленно густеть, а ягоды остаются целыми, трудно удержаться, чтобы не попробовать первую ложку еще горячего лакомства.

Не уступает ему и ежевика. Тот, кто хотя бы однажды попробовал домашний ежевичный джем или вареники со свежими ягодами, уже понимает, почему все больше дачников выделяют для нее место в своем саду.

Некоторые хозяйки идут еще дальше. Они готовят пастилу, натуральные сиропы, фруктовые чаи, сушат ягоды, делают домашний мармелад и даже ягодные соусы к мясу. У каждой семьи появляются свои маленькие фирменные рецепты, которые со временем становятся доброй традицией.

Наверное, именно в этом и заключается главный секрет домашних заготовок. Они сохраняют не только вкус и аромат лета. Они сохраняют минуты, проведенные вместе. Пока кто-то перебирает ягоды, кто-то моет банки, кто-то раскладывает крышки, дети незаметно выбирают самые крупные и сладкие плоды. А на кухне пахнет летом.

От урожая к урожаю

Когда вечером я снова вышла на участок, жара уже спадала. Малинник заметно опустел. Ветки, еще утром сгибавшиеся под тяжестью плодов, распрямились. Казалось, работа завершена.

Но стоило приподнять несколько побегов, как под листьями снова показались спелые ягоды.

Значит, завтра все повторится сначала. Наверное, в этом и заключается главное очарование дачной жизни. Она никогда не заканчивается. Закончил собирать малину – пора обрезать кусты. Подготовил ягодники – созревают яблоки. За яблоками приходит виноград. Потом айва. Потом орехи.

И так из года в год. Может быть, именно поэтому дача остается частью нашей жизни. Для кого-то дача – это всего лишь несколько соток земли. Для кого-то – возможность выращивать экологически чистые продукты. Для кого-то – семейная традиция, передающаяся от родителей детям.

А для меня это место, где особенно остро чувствуешь течение времени. Его я измеряю не часами и не календарем. Мне привычнее считать его цветением клубники, первой полной корзинкой садовой земляники, спелым крыжовником, ароматом малины.

Наверное, поэтому даже зимой, открывая баночку собственного варенья или доставая из морозильной камеры пакет с заготовленными плодами, понимаешь одну простую вещь: лето никуда не исчезло. Оно просто перекочевало в банку и терпеливо ждало этой встречи.