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Летом оценки не ставят
Андрей Кратенко

Летняя школа начала работать в Северо-Казахстанской области.

Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков сообщил в этой связи, что летняя школа организована для того, чтобы дети могли восполнить потери в знаниях.

– Формат занятий в летней школе отличается от обычных уроков, – отметил руководитель управления. – Составлено гибкое расписание. Оценки за домашние задания не ставятся. Занятия проходят в форме экскурсий, игр. Форма одеж­ды – свободная.

Назир Жашибеков настоятельно рекомендовал школьникам посещать летнюю школу, потому что в ней учащиеся смогут получить индивидуальные консультации, а также помощь в освоении сложных тем, не пользуясь при этом услугами репетиторов.

Летняя школа проработает до 17 июня. Работа в ней не скажется на продолжительности отпусков учителей. Как и прежде, они отдохнут 56 дней.

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