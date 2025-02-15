Летописец родного края

Многие картины Григория Пономаренко приехали на выставку из Европы, в частности из Франции. Да, собственно, и сама выставка стала возможной благодаря инициативе и поддержке ассоциации казахстанских женщин во Франции QazElles, компании MPL и частных коллекционеров, которые высоко ценят талант художника.

Григорий Пономаренко извес­тен как мастер индустриальных пейзажей, где запечатлено строительство чуть ли не всех промышленных предприятий региона. Рассматривая полотна, легко можно узнать завод кузнечно-прессового оборудования, цементный, фосфорный, свинцовый заводы. Не остались без внимания и такие знаменательные для города события, как строительство дороги до нового железнодорожного вокзала, возведение теплоэлектроцентрали. На картинах Пономаренко с большой любовью, мастерством и исторической достоверностью показано становление Южного Казахстана 1950–1990-х годов, он писал портреты тех, кто своим трудом и энтузиазмом создавал промышленность, поднимал сельское хозяйство.

Купив автомобиль, Григорий Григорьевич с мольбертом в багажнике объездил всю область. Писал с натуры памятники архитектуры, уголки удивительной природы, которая поразила его еще в юности, когда он проезжал на поезде через казахские степи. Пейзаж за окном настолько впечатлил художника, что после Великой Отечественной войны он решил поселиться на юге Казахстана. Выбрал Чимкент, построил здесь дом и обустроил мастерскую. Здесь родился его единственный сын Олег, ставший известным российским художником.

Григорий Пономаренко вмес­те с Гани Иляевым и Мажитом Бараисовым участвовал в соз­дании городского отделения Союза художников Казахстана. Молодое поколение живописцев росло под его опекой, получая уроки мастерства и бесценные советы, хотя сам художник так и не получил высшего профессио­нального образования.

В 1939 году Григорий Пономаренко поступил в Пензенское художественное училище, учился у замечательного художника Горюшкина-Сорокопудова. Учебу прервала война. В 22 года он ушел защищать Родину, пройдя фронтовыми дорогами с первого до последнего дня войны. Служил в легендарном партизанском разведывательно-диверсионном отряде «Победители», дважды оказывался в плену, откуда ему удавалось сбежать, чтобы снова встать в строй и громить врага.

Тема войны занимает особое место в творчестве Григория Пономаренко. Фронтовик сохранил наброски лиц солдат и командиров, сделанные на клочках бумаги и обрывках газет. Их – как бесценную реликвию – он привез с войны, чтобы затем перенести на холсты.

Его картины разлетелись по разным городам и странам. Худож­ник легко расставался с ними, дарил на память этюды, наброски будущих картин. Кстати, небольшая коллекция хранится также в краеведческом музее города Медногорска, в котором началась трудовая биография Григория Пономаренко. После окончания школы он устроился чертежником на медно-серный комбинат. Уже тогда все, кто видел его работы, советовали ему непременно учиться на художника – настолько очевидным был его врожденный талант.