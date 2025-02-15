Летописец родного края
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У жителей Шымкента есть уникальная возможность познакомиться с творчеством Григория Пономаренко, большая часть картин которого хранится в частных коллекциях за рубежом. Десятки картин, написанных более чем за сорок лет, прожитых художником в Шымкенте, представлены в выставочном зале Библиотеки им. А. С. Пушкина. Только немногие из них хранятся в фонде Музея изобразительных искусств Туркестанской области. Время от времени их можно увидеть на коллективных выставках, знакомящих с творчеством первых профессиональных художников края.