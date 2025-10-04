Либерал-демократов Японии впервые возглавит женщина

Политика
4

Председателем Либерально-демократической партии Японии избрана экс-министр внутренних дел Санаэ Такаити. По всей вероятности, она станет следующим премьер-министром страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Kim Kyung-Hoon/POOL/AFP/Getty Images

Правящая Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии впервые избрала своим председателем женщину. Экс-министр внутренних дел страны Санаэ Такаити, представляющая ультраконсервативное крыло партии, во втором туре голосования в субботу, 4 октября, одержала победу над умеренным кандидатом Синдзиро Коидзуми - сыном экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми.

В голосовании участвовали 295 действующих депутатов от ЛДП и более 900 тысяч рядовых членов партии. В первом туре голосования Такаити получила 183 голоса, Коидзуми - 164 голоса. Третье место занял действующий генеральный секретарь партии и бывший глава МИД Ёсимаса Хаяси, получивший 134 голоса.

На предыдущих выборах руководителя партии Такаити проиграла во втором туре действующему премьеру Сигэру Исибе.

Санаэ Такаити, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии

64-летняя Санаэ Такаити теперь считается вероятным следующим премьер-министром Японии. После выборов в верхнюю палату парламента, прошедших 20 июля, правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" потеряла большинство и сформировала правительство меньшинства. Тем не менее, лидер ЛДП, по всей вероятности, будет 15 октября избрана парламентом главой правительства.

Для Японии это будет четвертый премьер-министр за последние пять лет. В начале сентября глава правительства Сигэру Исиба объявил об уходе в отставку после менее чем одного года на этом посту. Он объяснил решение историческим поражением своей партии на выборах в верхнюю палату парламента.

#выборы #Япония #партия

