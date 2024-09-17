Либо атом, либо веерные отключения

Казахстанцы, свободные от навязываемых извне фобий и стереотипов, понимают: АЭС республике нужна. Иначе ей грозит не просто энергетический кризис, но и потеря конкурентоспособности. В этом убежден председатель правления Палаты энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкс­пертов РК Марат Есекин.

Он лучше многих знает, что электроэнергия в стране – ресурс дефицитный, и его нехватка растет из года в год. Марат Камалбекович помнит тяжелые 90-е годы прошлого века с их веерными отключениями света и не хочет, чтобы в страну вернулись те времена.

– Я как специалист с большим опытом считаю: атомная генерация Казахстану жизненно необходима, – говорит Марат Есекин. – И пытаюсь убедить в этом и население, выступая на общественных слушаниях, и родственников, и друзей, и знакомых. Сейчас наша республика, образно говоря, стоит на краю. Или мы заплутаем в «веерных» потемках, или построим АЭС и цивилизованно перейдем к новому технологическому укладу.

Энергоэксперт Марат Есекин отмечает, что сейчас стране не хватает примерно 1,5 ГВт электроэнергии. Жители Карагандинской области с ее развитым индустриальным сектором этого пока не ощущают. Дефицит покрывается за счет закупаемой в России электроэнергии.

Однако долго так продолжаться не может. Наш северный сосед, как и мы, нацелен на развитие собственной промышленности. А значит, свои мощности он будет использовать для внутренних нужд, сокращая транспортировку за границу. Получается, нам ничего не остается, кроме как развивать собственную энергосис­тему. Выбор небольшой – возобновляемые источники энергии, ТЭЦ или атомная станция.

– Дискуссии о возобновляемых источниках энергии, как модно говорить, сейчас в тренде, – отмечает Марат Есекин. – Запад хвалится своими успехами по внедрению ВИЭ. Германия вообще полностью перешла на них, и, я считаю, этот эксперимент ей не удался. Потому что сейчас она вынуждена покупать электроэнергию у соседних стран – Норвегии и Франции.

Почему так произошло? Потому что работа ВИЭ зависит от времени суток и погодных условий. Днем солнечная электростанция работает, а ночью «садится на ноль». Когда дует ветер, лопасти ветряков вращаются, выдавая киловатты, а в штиль подача прекращается. Еще один минус – дороговизна электроэнергии от ВИЭ. Она обходится нам в 30 и более тенге за киловатт!

Надо сказать, в Карагандинской области действует одна из крупнейших в нашей стране солнечных электростанций. Она находится возле города Сарани и занимает огромную территорию в 164 га. Ее установленная мощность – 100 МВт. Это значит, что станция должна выдавать в сеть каждый час по 100 тыс. киловатт-часов. Вроде бы много. Но реальные цифры сильно расходятся с проектными параметрами.

– Я общался с техперсоналом Саранской СЭС и диспетчерами КЕГОКа. Они отмечали, что в дневной пик станция выдает максимальную мощность, – рассказывает карагандинский эксперт. – Но к вечеру ее мощность идет на спад, а ночью она вообще равна нулю. То есть средняя эффективность солнечной электростанции составляет 15–20%. Получается, она выдает не 100, а только 15–20 мегаватт-часов.

Что касается угольных ТЭЦ, то они вырабатывают почти 70% потребляемой сегодня электроэнергии. Экологически чистыми их назвать нельзя. К тому же многие станции уже отслужили свой нормативный срок и пошли по второму жизненному циклу. Энергоэксперт считает, что самые старые ТЭЦ надо выводить из эксплуатации, а те, которым еще рано «на пенсию», – модернизировать.

– Казахстан поддержал Парижское соглашение, по которому республика обязалась достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. То есть выбросы к этому сроку должны полностью исчезнуть, – продолжает специа­лист. – Существует сборник по наилучшим доступным технологиям, в котором описываются методы и технологии, позволяю­щие источникам генерации работать почти без выбросов. Их можно применять, но они крайне дорогостоящие. Надо учесть тот факт, что большинство казахстанских ТЭЦ находятся в частных руках. Вряд ли их владельцы будут вкладывать свои деньги в дорогостоящее оборудование только для того, чтобы снизить выбросы...

Есть еще один вариант – строить газотурбинные электростанции. Они, безусловно, экологически чище угольных ТЭЦ. Однако, по мнению специалиста в сфере энергетики Марата Есекина, отечественного природного газа для них недостаточно. Ведь технология такова, что для создания давления при добыче нефти необходим попутный газ. Если его выкачивать сверх нормы, сократятся объемы добычи нефти. А мы этого допустить не можем. Поскольку бюджет республики на сегодня пока зависит от экс­порта «черного золота».

Получается, восполнить дефицит электроэнергии можно, только построив АЭС. Ее планируется разместить возле поселка Улкен, что в Алматинской области, на побережье Балхаша.

Мощность двух блоков сос­тавит 2 400 МВт. Этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с нехваткой электроэнергии и оставить резерв. Он необходим, ведь растет население республики, вводятся в эксплуатацию новые промышленные предприятия.

– У нас есть большие преимущества для развития атомной энергетики, – подчеркивает энергоэксперт. – Во-первых, страна располагает огромными запасами урана, и мы занимаем первое место в мире по его добыче.

Во-вторых, в Усть-Каменогорске на Ульбинском металлургичес­ком заводе выпускают урановые таблетки и топливные сборки для атомных электростанций. Кстати, одна пятиграммовая урановая таблетка по количеству выделяемой энергии сравнима с 400 килограммами угля. В-треть­их, в республике есть опыт использования атомного реактора в Актау, который служил для опреснения воды. Да, его вывели из эксплуатации в 1999 году, но специалисты-ядерщики остались.

Безопасность ядерных реакторов – главный аспект, который беспокоит казахстанцев. Глава Палаты энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкспертов Марат Есекин не видит здесь повода для тревоги.

Нынешние противники АЭС оперируют доводами почти полувековой давности. Современные реакторы с той поры были многократно усовершенствованы и имеют несколько степеней защиты. Так что вероятность аварии практически сведена к нулю.

Ядерные реакторы сейчас экс­плуатируются в 31 стране мира, среди которых такие индустриально развитые, как США, Франция, Япония и Южная Корея. Встать в один ряд с ними имеет шансы и Казахстан.