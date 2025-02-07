Личные медкнижки стали доступны онлайн в РК

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

⚡️С 1 января 2025 года в Казахстане введен электронный формат личных медицинских книжек (санитарных книжек), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Граждане теперь могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис «E-Densaulyk» в мобильном приложении egov mobile, что значительно сокращает время прохождения медосмотра и исключает необходимость повторных визитов к терапевту. При готовности санитарной книжки граждане получают СМС-оповещение с номера 1414.

Работодатели могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz, что упрощает контроль за соблюдением санитарных норм и предотвращает возможные ошибки.

С переходом личных медицинских книжек на электронный формат, процесс получения их проверки стал проще и быстрее для граждан и работодателей.

Электронная система охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал. Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, для удобства граждан 8 видов медицинских справок переводятся с бумажного носителя в электронный формат, включая медицинские книжки и больничные листы.

#Казахстан #онлайн #медкнижки

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