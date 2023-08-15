Очередной тур первенства Казахстана среди команд Премьер-лиги был посвящен воспитаннику жамбылского футбола Дмитрию Огаю. Он выступал в «Химике», «Таразе», «Кайрате», «Шахтере», «Достыке», «Актюбинце», «Мунайшы», узбекском «Пахтакоре», а также «Пройссен Хамельн-07» (Германия). В сос­таве родного «Тараза» в 1996 году стал чемпио­ном Казахстана. В качестве тренера работал в «Есиле-Богатыре», «Иртыше», «Тоболе», «Таразе», «Кайрате», «Урале», «Кайсаре», «Жетысу», российских «Урале» и «Нефтехимике». Сейчас возглавляет алматинский «Хан-Тенгри». Дважды Огай в качестве тренера выиграл чемпионат Казахстана вместе с «Иртышом», а вместе с «Тоболом» выиграл Кубок Казахстана, а также европейский Кубок Интертото.

Теперь о чемпионате страны. В преддверии ответных еврокубковых поединков два из трех казахстанских клуба, которые в отличие от «Астаны» не получили переноса своих игр на внутренней арене, были вынуж­дены выступать не в самом оптимальном составе и закономерно потеряли очки.

Так, костанайский «Тобол» потерпел поражение на выезде от алматинского «Кайрата» со счетом 1:2, «Актобе» в гостях довольствовался ничьей в поединке с «Аксу» из Павлодарской области – 1:1. Актюбинцы теперь имеют в своем активе столько же очков, сколько и «Астана», но при этом благодаря разнице забитых и пропущенных мячей поднялись на вторую строчку в первенстве республики.

Очень интересный матч получился в Кызылорде, где местный «Кайсар» принимал лидера турнира – шымкентский «Ордабасы». По итогам первого тайма шымкентцы вели со счетом 2:0 после голов на 16-й минуте Сергея Малого и на 40-й – украинского защитника Евгения Макаренко. Стоит отметить, что с 33-й минуты хозяева поля играли вдесятером, так как был удален игрок сборной Буркина-Фасо Бен Загре.

На 66-й минуте кызылординцы сократили отставание благодаря забитому мячу белоруса Дмитрия Бородина. Но на 71-й капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген вернул «Ордабасы» преимущество в два мяча. Все, что смогли сделать хозяева поля, так это отыграть еще один мяч на 75-й минуте, когда у них отличился еще один белорусский легионер, Василий Совпель. Итог встречи – 3:2 в пользу шымкентцев.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: в Петропавловске «Кызылжар» сыграл вничью 1:1 с карагандинским «Шахтером»; «Атырау» дома одолел актауский «Каспий» – 1:0; талдыкорганский «Жетысу» в гостях уступил кокшетаускому «Окжетпесу» со счетом 1:2.