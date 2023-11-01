Лидеры Казахстана и Франции приняли участие в бизнес-форуме

Президент
153

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства в своем выступлении указал, что в этом году в Казахстане отмечается экономический рост на уровне 4,7%, причем наиболее значительный прогресс демонстрируют ненефтяные отрасли. Как было сказано далее, стратегической целью для Казахстана является увеличение объемов национальной экономики в два раза к 2029 году.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна придает особое значение привлечению инвестиций в экономику. Объемы прямых иностранных инвестиций в Казахстан превышают совокупный объем вложений во все остальные страны Центральной Азии.

Президент обратил внимание на плодотворное развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией.

– Несмотря на геополитические потрясения, в прошлом году объем двустороннего товарооборота вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. Эта позитивная тенденция сохраняется и в текущем году. Франция является одним из крупнейших международных инвесторов в нашу экономику, вложив в нее почти 19 млрд долларов. За первые 6 месяцев этого года мы зафиксировали впечатляющий рост на 50% прямых иностранных инвестиций в Казахстан со стороны французских партнеров. Это свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, – сказал президент.

Глава государства сообщил, что сегодня в Казахстане работают около двухсот французских компаний, в том числе Total Energies, Orano, Air Liquide – в энергетическом секторе, Airbus, Saint-Gobain – в промышленности, Alstom – в железнодорожной отрасли, Lactalis и Danone – в агропродовольственном секторе.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан сегодня утром. 

#казахстан #Астана #Франция #Токаев #президент #бизнес #форум #Макрон

Популярное

Все
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Работа над ошибками
Испытание броней
В границах обездоленного
Коллекционирует... газеты
Подвиг снайпера Курбатовой
«Бескрылые» качели
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
Впервые за 30 лет в КазНАИУ будет построено общежитие для студентов и молодых ученых
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Самоуправство наказуемо
Судьба моя – железная дорога
Большая к музыке любовь
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Бизнес без барьеров
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Макрон: Казахстан является связующим мостом между Европой и…
Токаев призвал французские компании к сотрудничеству
Президент обозначил ряд перспективных направлений для взаим…
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели брифинг для …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]