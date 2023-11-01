Лидеры Казахстана и Франции приняли участие в бизнес-форуме

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Глава государства в своем выступлении указал, что в этом году в Казахстане отмечается экономический рост на уровне 4,7%, причем наиболее значительный прогресс демонстрируют ненефтяные отрасли. Как было сказано далее, стратегической целью для Казахстана является увеличение объемов национальной экономики в два раза к 2029 году.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна придает особое значение привлечению инвестиций в экономику. Объемы прямых иностранных инвестиций в Казахстан превышают совокупный объем вложений во все остальные страны Центральной Азии.

Президент обратил внимание на плодотворное развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией.

– Несмотря на геополитические потрясения, в прошлом году объем двустороннего товарооборота вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. Эта позитивная тенденция сохраняется и в текущем году. Франция является одним из крупнейших международных инвесторов в нашу экономику, вложив в нее почти 19 млрд долларов. За первые 6 месяцев этого года мы зафиксировали впечатляющий рост на 50% прямых иностранных инвестиций в Казахстан со стороны французских партнеров. Это свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, – сказал президент.

Глава государства сообщил, что сегодня в Казахстане работают около двухсот французских компаний, в том числе Total Energies, Orano, Air Liquide – в энергетическом секторе, Airbus, Saint-Gobain – в промышленности, Alstom – в железнодорожной отрасли, Lactalis и Danone – в агропродовольственном секторе.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан сегодня утром.