Ликвидация последствий паводков: кульсаринцы получат жилье в сентябре

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Атыраускую область заслушал доклад о ходе ликвидации последствий паводков и темпах восстановительных работ в городе Кульсары Жылыойского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Главе кабмина доложили о ходе строительства 100 жилых домов в новом микрорайоне «Болашак» г. Кульсары. Работы на сегодня завершены на 72%: залит фундамент 96 строящихся объектов, возводятся стены 78 домов, в 34-х начаты работы по перекрытию кровли. Дома планируется сдать в эксплуатацию до конца сентября т.г. Помимо жилых домов в микрорайоне будут построены школа Binom на 2 тыс. мест и детский сад на 300 мест, а также обустроены места для отдыха будущих жильцов новостроек.

Для обеспечения своевременного завершения строительства домов по поручению главы правительства количество подрядных организаций на объектах г. Кульсары было увеличено в 2,5 раза. В целях контроля над качеством проводимых работ на участках установлены камеры видеонаблюдения, которые выведены на сайт «Gov.kz».

«Ликвидация последствий паводков и решение жилищного вопроса всех пострадавших находится на особом контроле главы государства. Нужно ускорить работы и завершить в максимально сжатые сроки. С каждой подрядной организацией нужно работать проектно, контролируя все этапы строительства. Это важно для обеспечения соответствующего качества жилья», — подчеркнул Олжас Бектенов, отметив, что акимату в ходе строительства необходимо также решать вопросы проведения инженерных коммуникаций.

Наряду с этим в Кульсары ведутся работы по восстановлению автомобильных дорог, пострадавших во время паводков. На сегодня отремонтировано 4,9 км из 12,1 км запланированных. Кроме того, выплачены компенсации 215 субъектам бизнеса, пострадавшим в период паводка. 1614 хозяйствам возмещен ущерб по павшему скоту и домашним птицам.

В свою очередь, первый вице-министр просвещения Наталья Джумадильдаева доложила главе правительства об исполнении поручения по организации для детей из пострадавших от паводков населенных пунктов летним отдыхом. Так, на сегодня совместно с благотворительными организациями летним отдыхом охвачено 2 738 школьников. Дети направляются в учебно-оздоровительные центры и лагеря, а также путешествуют по культурно-историческим местам страны в рамках проекта «Туған елге саяхат».

Премьер-министр поручил профильным министерствам и акимату региона держать на особом контроле вопросы строительства и восстановления социальных объектов здравоохранения и образования – школ, колледжей, детских садов и др.