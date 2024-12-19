Лицензирование детсадов не приведёт к сокращению их количества – Аймагамбетов

Образование , Мнения
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По его словам, частные школы уже давно проходят лицензирование, что не помешало увеличению их числа почти в 20 раз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свое мнение относительно нормы об обязательном лицензировании детских садов мажилисмен высказал в Telegram-канале, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По мнению депутата Асхата Аймагамбетова, лицензирование – это вопрос ответственности и соответствия единым требованиям.

«Причём эти требования будут одинаковыми как для государственных, так и для частных детсадов. Это большой шаг к повышению безопасности и качества услуг для всех детей. Важно подчеркнуть: лицензирование не приведёт к сокращению количества детсадов. Государство, как никто другой, заинтересовано в поддержке и сохранении существующих учреждений», – отметил он.

Аймагамбетов напомнил, что Минпросвещения обещало не ужесточать лицензионные требования.

«Для подготовки к лицензированию предоставляется два года до 2027 года. К слову, частные школы уже давно проходят лицензирование, и это не помешало увеличению их числа почти в 20 раз. Мы впервые инициировали этот вопрос, работая в министерстве. Тогда была большая дискуссия. Были петиции, жалобы, и это нормально – собственники всегда чутко реагируют на изменения. Но сегодня, спустя время, нам удалось принять это решение, и практика доказала его необходимость», – рассказал он. 

Напомним, сегодня в Сенате рассмотрят законопроект по защите прав детей, ранее одобренный после бурной дискуссии 7 ноября в Мажилисе. Он содержит норму об обязательном лицензировании детских садов. 

#депутат #мнение #детсады #лицензирование

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