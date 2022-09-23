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Логика конституционной реформы
Алуа Жолдыбалина, заместитель директора КИСИ при Президенте РК

В Казахстане начинается новый электоральный цикл. Ряд экспертов после проведения референдума указывал, что логика конституционной реформы предполагает проведение президентских и парламентских выборов. Они отмечали важность обновления президентского, парламентского и маслихатовских мандатов как закрепления итогов референдума. Поэтому как для экспертного сообщества, так и для политических кругов выборы стали вполне предсказуемым шагом.

В целом выборы как политический процесс выполняют ряд важных функций. Во-первых, выборы как демократичный способ формирования органов власти являются не только инструментом легитимизации политического режима и выражения доверия, но и важнейшим средством политической активизации граждан, осмысления ими своих запросов, интересов, общественной консолидации, обеспечения обратной связи власти с гражданами, формирования и развития политической культуры, овладения навыками участия в политической жизни.

Во-вторых, выборы – способ выдвижения новых целей, программ решения волнующих граж­дан вопросов и проблем, корректировка общего социально-экономического и политического курса. Поэтому предстоящие выборы призваны консолидировать народ. Принимая по внимание общемировые тренды, гражданам необходимы четкое понимание дальнейшего пути и ясные планы. Выборы не только закрепят достижения конституционных реформ, но и дадут необходимое время и мандат доверия для продолжения и усиления реформ в других сферах. Прежде всего в социальной и экономической.

Выборы придают определенную цикличность общественной жизни, подводят итоги пройденного пути и позволяют заглянуть в будущее.

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