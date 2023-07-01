Локализовано загорание камыша в Иле-Балхашском резервате

Более 70 человек продолжают тушить пожар, разгоревшийся больше недели назад в Иле-Балхашском резервате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

По информации руководства Иле-Балхашского резервата, 1 июля в 17:00 загорание камыша удалось локализовать. Горение происходит на площади 30 га. Ранее пожар в Иле-Балхашском резервате охватывал более чем 6 тысяч га

Его тушат 72 сотрудника с привлечением 15 единиц техники, 2 плавсредств и беспилотного летательного аппарата.

На участках Баканасского лесного хозяйства во избежание перехода огня проводится опашка. Угрозы населенным пунктам нет.

Сегодня в 13:05 на вертолете Казавиалесохраны была определена оперативная обстановка.