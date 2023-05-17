Локомотив горел в Кызылординской области
0
На место происшествия направлен вспомогательный локомотив.
В «Казахстан темир жолы» выясняют обстоятельства возгорания локомотива в Кызылординской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"На участке Кызылорда - Жосалы произошло возгорание локомотива грузового поезда", - сообщил национальный перевозчик.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
"Возгорание оперативно потушено силами районной противопожарной службы. На место происшествия направлен вспомогательный локомотив. Причины возгорания выясняются", – рассказали в компании.
Ранее в КТЖ предупреждали о возможных задержках пассажирских рейсов в нескольких регионах Казахстана.