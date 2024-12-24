Ломбард ограбили в обеденный перерыв в Астане

Преступники ждали момент, когда сотрудница ломбарда уйдет на обед

Фото: polisia.kz

В ходе расследования установлено, что группа из пяти мужчин заранее спланировала совершение преступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Злоумышленники добыли ключи от ломбарда и дождались момента, когда сотрудница покинула помещение на обеденный перерыв. Воспользовавшись этой возможностью, они проникли внутрь и похитили 654 золотых изделия общей стоимостью 45 млн тенге, а также более полутора миллиона тенге наличными из кассы.

После кражи преступники скрылись с места происшествия и покинули город, направившись в западный регион страны.

Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где они пытались арендовать жилье.

Выяснилось, что задержанные являются гражданами другого государства. На данный момент они находятся под стражей, проводится досудебное расследование.