Лошадь, участвовавшая в похоронах королевы Елизаветы, получила орден

В мире , Lifestyle
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Лошадь королевской конной гвардии по кличке Лорд Фаербрэнд, которая была головной в упряжке с королевским катафалком на похоронах Елизаветы II, получила награду по случаю завершения службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Награда выдается одним из старейших благотворительных обществ Великобритании, PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals), которое существует с 1917 года и занимается помощью больным или раненым животным

Орден Отличия от этой организации часто сравнивают с королевским Орденом британской империи (OBE) — только для животных.

Лорд Фаербрэнд, также известный под рабочей кличкой Йоги, закончил службу в декабре прошлого года и стал 55-м членом королевской конной гвардии, награжденным за службу.

У Йоги была долгая и богатая на события карьера. Он участвовал во многих торжествах - от королевских выездов в парламент до государственных визитов. Именно Йоги был выбран для командующего парадом по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы в 2022 году.

Причина - спокойный нрав коня, которого не пугали шумные толпы и долгие процессии.

У PDSA также существует золотая медаль, которой награждаются животные за проявление мужества, часто это полицейские собаки, порой они получают награду посмертно.

В 2020 году медаль получила гигантская африканская сумчатая крыса по кличке Магава за помощь в разминировании полей в Камбодже.

#Англия #Лошадь, медаль

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