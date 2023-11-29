Лошадь в легковушке катал житель ВКО (видео)

Лошадь в легковом автомобиле перевозил житель ВКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Скриншот с видео: пресс-служба ДП ВКО

Нарушителя выявили в ходе ОПМ «Скотокрад».

Патрульные для проверки остановили авто 44-летнего местного жителя.

При осмотре машины они обнаружили на заднем сиденье живую лошадь, которую мужчина перевозил без соответствующих документов и, нарушая правила перевозки.

На водителя составили административный протокол по части 1 статьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии».

Собранный материал направлен в Тарбагатайскую районную ветеринарно-территориальную инспекцию.

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