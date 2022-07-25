Общество
Лошади на дороге
Флора Левина

В области Абай неподалеку от города Шар произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб водитель.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, 21-летний водитель автомобиля марки Tоyota Crown допустил наезд на трех лошадей.

Как рассказали в полиции, в результате ДТП 21-летний водитель автомобиля марки Tоyota Crown от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте, четверо пассажиров – две женщины, мужчина и ребенок 2021 г. р. доставлены в медицинское учреж­дение. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК – Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транс­портными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Между тем это не первая подобная авария на этой трассе. В комментариях в социальных сетях семейчане выражают соболезнования семьям погибших и делятся своим опытом поездки в этом районе.

«Каждый раз, когда я проезжаю по этой трассе, постоянно встречаются лошади. Звонишь на пульт «102», объясняешь ситуацию, дежурный переспрашивает: «А точно лошади на дороге? Есть ли фотографии». После приходит ответ в виде SMS: «По Вашему обращению в органе ОП Жарминского района зарегистрировано и рассмотрено заявление с проведением первоначальных проверочных действий и по результатам принято решение: Оставлено без рассмотрения и хранится в номенклатурном виде». Если бы сотрудники и участковые отрабатывали данные участки, этого всего не было бы», – негодуют семейчане в комментариях.

К слову, аналогичные ДТП с животными случаются и на других трассах.

«По Зыряновской трассе мы тоже столкнулись с лошадью. При скорос­ти 90 км в час невозможно остановиться, когда на тебя несется табун. В итоге мы помяли капот, оформ­ляли это дело через полицию, но к ответственности так никого и не привлекли. Благодаря опыту мужа мы легко отделались. Каждый год происходят такие случаи. Лошади выскакивают внезапно, это очень страшно», – поделилась своей историей одна из горожанок.

Безответственных владельцев скота, по мнению граждан, следует привлекать к уголовной ответственности.

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