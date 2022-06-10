Лошади особого назначения

Турнир по рабочей выездке – особое состязание для особенных детей.

В выходные на алматинском ипподроме вполне можно умереть от переизбытка гормона счастья. Дети и лошади: что может быть прекраснее? Причем дети верхом на лошадях! Те и другие – особенные. Особенные дети, особенные кони.

Все вокруг радует взор и умиляет. Спасает от излишней сентиментальности разве что сам запущенный и обветшалый ипподром. Словно декорация для фильма про застойные времена.

Вот самая юная наездница трехлетняя Дарина Крыгина верхом на Орионе, а неподалеку Всеволод – мальчишка с ментальными нарушениями – оттачивает перед началом турнира свое мастерство.

Рядом с Всеволодом Дзвонником, но на почтительном расстоянии, мама. Девушка не мигая следит за сыном и тренером. В любую секунду она готова броситься малышу на помощь, но, стиснув зубы, терпит, дает возможность «особяшке» справиться с трудностями самостоятельно. Чего ей это стоит, поймет, наверное, только тревожное материнское сердце.

Диагноз мальчика относится к орфанным заболеваниям, то есть к самым редким и малоизученным. Всеволод особенный из особенных.

А поодаль степенно вышагивает красавица лет семи в роскошном национальном казахском платье. Но надолго манерности не хватает, размеренный шаг сменяет детский аллюр. Разметавши волосы цвета спелой ржи и подоткнув подол платья, девчонка мчится к аниматорам, которые развлекают ребятню в перерывах между этапами турнира.

Первыми вызвали умопомрачительный «Ах!» у публики экзотические породы лошадей. Зрелище действительно эффектное. Традиционно приковали к себе сердца и взоры зрителей восточные красавцы – ахалтекинцы. Жемчужные, изабелловые (бело-розовые блестящие), золотистые и даже апельсиновые. Но всех их отличают металлический блеск кожи, раскосые восточные глаза, грация и горячий характер.

Как говорят фанаты этой породы, разница между ахалтекинцем и другой лошадью, как между гоночным болидом и городским седаном. Но, несмотря на все свои плюсы, для работы с детьми, особенно с особенными, эта порода все же не совсем подходит. В силу темперамента и ранимости союз благоприятный получается лишь со зрелым и умелым всадником. А для наших непростых наездников нужны не порода и регалии – требуется лошадь особого назначения.

Как оказалось, самые понимающие друзья и тьюторы особенных всадников – родные казахские лошадки. Именно они показали лучшие результаты по итогам турнира.

Разогрев публику, красавцы величаво удалились, освободив место для еще более необычного зрелища. Следующий этап – соревнования по рабочей выездке для всадников с ограниченными возможностями.

Рабочая выездка – одна из дисциплин конного спорта, которая была признана таковой лишь в 1996 году. Ее цель – сохранение нацио­нальных конных традиций разных стран. Соревнование представляет собой сочетание искусства верховой езды, подчинения и контроля над лошадью.

Это с первого, неопытного взгляда кажется, мол, «делов-то!». А попробуй верхом на лошади открыть калитку, пройти и закрыть ее за собой. Да так, чтоб все без сучка и задоринки. Или показать, как у лошади включается «задняя передача». Или обойти, как при сдаче экзамена на права, зигзагом расставленные препятствия. С машиной проще, а вот с лошадью надо уметь договориться, стать единым целым и убедить ее, что ты вправе раздавать команды.

А когда понимаешь, что «за рулем» мустангов – особенные дети, так и хочется снять шляпу и перед ними, и перед инструкторами, и, конечно, перед родителями, которые и являются идейным первоисточником детского хобби.

Неутешительные прогнозы врачей лихо перечеркивает Тимур Айтбаев верхом на шоколадном Этене. Подросток уверенно управляет с лошадью, несмотря на диаг­ноз – ДЦП в гиперкинетической форме. А это очень не простая форма, сопровождаю­щаяся спазмированием и непроизвольной мышечной активностью.

– После занятий мы стали замечать улучшение состояния здоровья у сына, – говорит мама Тимура Тахмина Айтбае­ва. – Решили продолжать. И в прошлом году Тимур выиграл республиканский чемпионат по рабочей выездке. Он с радостью идет на занятия, ждет их. Начал лучше расслаблять мышцы, стал более координированным. Научившись управлять лошадью, учится управлять и своим телом. А это в его положении невооб­разимо трудно. Тимур – целеустремленный мальчик, учится на одни пятерки. После прошлогодней победы у него очень повысилась самооценка.

Вообще, конники – народ не словоохотливый. Это с лошадками они могут часами ворковать, бормотать что-то им в шелковые трепетные уши. Подозреваю даже, что это не монолог. Кони отвечают. И дискутировать с ними настоящему коннику намного приятнее, чем с человеком.

Тренеры турнира – конники, влюбленные в свое дело. Несмотря на это нам все же удалось выяснить некоторые особенности воспитания детей с ограниченными возможностями. Главное – постоянно следить за их вниманием, так как у всех «особяшек» проблема с концентрацией. Ну и донести до детей – если пришли сюда, то возможности уже не ограничены.

– Старты для особенной категории детей мы провели впервые, – говорит организатор и президент республиканской палаты по заводским породам лошадей Талгат Жайсанбаев. – Родители были в восторге, в следующий раз ожидаем наплыв участников в этой категории. Соревнования по рабочей выездке проводим третий год. Как дисциплина она в Казахстане только развивается. Хотя наша страна присоединилась к FITE – Международной федерации конного туризма, которая и развивает Working equitation.

Рабочая выездка – не просто демонстрация навыков наездника и лошади, это еще и костюмированное шоу. Традиционный крестьянско-ковбойский наряд, национальное казахское платье, профессиональная амуниция конников... Исключение сделали лишь для изюминки турнира – 3-летней Дарины, которой в силу возраста и смелости пока можно все. Уместнее, наверное, такая малышка смотрелась бы на игрушечном пони или рядом с игривым жеребенком, но у Дарины четкое понимание – лошадь должна быть огромной, в этом же весь кайф! Родители смирились и всячески поддерживают дочь.

Улыбки и умиление вызвали и лошадиные малыши – бархатные, взъерошенные жеребята, которые продефилировали со своими лоснящимися изящными родительницами перед зрителями турнира.

Соревновались в рабочей выездке не только особенные, но и обычные дети, и даже дети-ветераны – так называют тех, у кого за плечами не один год конного опыта. А в перерывах, чтобы зрители не заскучали, ожидая участников следующей категории, организаторы устроили конкурсы и викторины с призами, кулинарное шоу с возможностью дегустации и душистым чаем.

Победителями в категории до 11 лет стали Алина Карпова и жеребец Руфус. В подростковой категории на Кубок Александра Власова главный приз достался Арине Кирьяновой и Кузе – представителю казахской породы лошадей. Элина Асланова и Апачи стали лучшими в категории «Всадники первого года обучения».

Лучшим ветераном стала Елена Сосновская на Хазаре, а «золотой» среди взрослых оказалась Елена Антошкина на Бархане.