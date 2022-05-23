Ложился на дорогу и пытался сброситься с моста мужчина в Шымкенте

Собиравшегося спрыгнуть с моста мужчину спас полицейский в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

К инспектору полка патрульной полиции, который нес службу на пересечении улиц Толе би и Анарова в Шымкенте, подошел горожанин и сообщил, что некий мужчина собирается спрыгнуть с моста по Капал батыра.

Оперативно среагировав, полицейский Жанболат Тастахов направился в сторону моста, где увидел стоящего за перилами мужчину. Страж порядка, отвлекая разговорами, незаметно подошел к нему, схватил и перетащил в безопасное место.

Произошедшее записалось на видеожетон полицейского. По камерам видеонаблюдения центра оперативного управления установлено, что сначала мужчина несколько раз лег на проезжую часть дороги перед движущимися автомобилями.

«Ежедневно во время несения службы сталкиваюсь с различными обстоятельствами. Всегда изо всех сил стараюсь оказывать помощь гражданам в трудную минуту. Слава Богу, успел спасти мужчину», – говорит страж порядка.