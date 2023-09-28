Лучше сейчас, чем в морозы

Правда, специалисты призывают граж­дан не пугаться: мол, все нормально – просто перед морозами нужно проверить на прочность все участки.

Отопительный сезон в Прииртышье уже начался, например, в областном центре тепло дали большинству социальных объектов и даже приступили к его подаче в жилые дома. Прежде власти говорили о том, что горячими батареи станут в квартирах с 1 октября, причем во всех городах области, в том числе и в Экибастузе. Однако жители города горняков стали сомневаться. А терпение у них на пределе, ведь они с весны без горячей воды и прекрасно помнят ужасы прошлой зимы.

Сомнения только усилились во время испытаний тепловых сетей – в местных пабликах появились кадры мощных фонтанов, бьющих на участках, где проходили работы нынешним летом.

Объяснил ситуацию экибастузцам лично аким области Асаин Байханов, который несколько раз в неделю приезжает в город для контроля работ. Он напомнил, что новые сети испытываются под высоким давлением, чтобы выявить все уязвимые места и сразу устранить обнаруженные дефекты. Уже полностью выполнена реконструкция на трех теп­ловых магистралях по улице Абая (от СОШ № 4 до улицы Маргулана) – они прошли испытания высоким давлением, осуществляется их промывка.

А вот во время испытаний магистрали ТМ-2 по улице Машхур Жусупа (от магазина «Достық» до остановки «Кинотеатр «Казахстан») произошел срыв соединения сальникового компенсатора на стыке новой и старой труб. То есть здесь не случилось того, чего боялись горожане, – сами трубы и сварные швы не пострадали.

После весенних и осенних гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения Экибастуза было устранено 388 повреждений. По вновь поступившим обращениям горожан продолжается замена 14 проблемных участков внутри­квартальных теплокоммуникаций.

Асаин Байханов лично принес извинения жительнице Экибастуза, чей двор частного дома залило из-за порыва теплосетей. К настоящему времени повреждение устранено, территория приведена в порядок.

По данным областного акимата, из 690 многоквартирных жилых домов Экибастуза полностью готовы к приему тепла 665. В 25 многоэтажках завершается ремонт внутренних систем отоп­ления, идут промывка и опрессовка.

– С 1 октября в Экибастузе планируется начать отопительный сезон. Все работы по подготовке к приему тепла должны быть выполнены в срок и с максимальным качеством. Коммунальным службам предстоит перейти на круглосуточный режим работы. Одно дело – запустить теплоснабжение, но не менее важна балансировка городской системы. Со стороны тепловиков и отдела жилищной инспекции нужна слаженная работа по наладке внутренних систем теплоснабжения и выравниванию гидравлических параметров, особенно на концевых домах, – подчерк­нул Асаин Байханов.

По графику ведутся работы и на Экибастузской ТЭЦ. Уже готовы три энергетических котла, до начала отопительного сезона вступят в строй еще три водогрейных котлоагрегата. Ремонт на оставшихся четырех котлах планируется закончить в течение октября.

О том, что на станции проводят максимальный объем работ, не раз говорил и гендиректор АО «Павлодарэнерго», в структуру которого входит станция, Олег Щемель. Здесь заменены поверх­ности нагрева котлов, в сжатые сроки отремонтировано вспомогательное оборудование, завершаются работы по тепловому контуру – стенам и кровле зданий.

На недавнем совещании в областной палате предпринимателей Олег Щемель и вовсе сообщил, что все проделанное и запланированное – «поч­ти новая станция», и в истории ТЭЦ только при Маленкове выполнялись такие объемы (бывший председатель Совета министров СССР, возглавлял станцию с 1958 по 1968 год, ее ввели в работу в 1956 году, а завершили в 1960-м. – Прим. Авт.).

Безусловно, за один сезон не решить всех накопленных проблем. Поэтому уже сейчас есть план действий на будущий год. Специалисты начнут готовить проектно-сметную документацию на реконструкцию тепловых магистралей ТМ-1 и ТМ-3. Например, последняя построена еще в 1973 году, и во время нынешнего ремонта на ней выявили истончение металла труб до 3 мм.

Кроме того, Асаин Байханов поручил до конца года проложить новую магистраль ТМ-7⁄1. Она позволит устранить разбалансировку системы теплоснабжения города, когда один район находится на перегреве, а второй недополучает тепло.

Продолжается прокладка новой резервной магистрали технической воды с насосной второго подъема до ТЭЦ Экибастуза. Ведутся земляные работы, монтируется сеть, ожидается поставка запорной арматуры. Объект планируется завершить до конца года.