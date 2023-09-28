Лучше сейчас, чем в морозы Свежий выпуск 28 сентября 2023 г. 4:30 0 Екатерина Бескорсая, Павлодарская область В Экибастузе завершающиеся осенние испытания тепловых сетей сопровождаются образованием «фонтанов». фото Валерия Бугаева Правда, специалисты призывают граждан не пугаться: мол, все нормально – просто перед морозами нужно проверить на прочность все участки. Отопительный сезон в Прииртышье уже начался, например, в областном центре тепло дали большинству социальных объектов и даже приступили к его подаче в жилые дома. Прежде власти говорили о том, что горячими батареи станут в квартирах с 1 октября, причем во всех городах области, в том числе и в Экибастузе. Однако жители города горняков стали сомневаться. А терпение у них на пределе, ведь они с весны без горячей воды и прекрасно помнят ужасы прошлой зимы. Сомнения только усилились во время испытаний тепловых сетей – в местных пабликах появились кадры мощных фонтанов, бьющих на участках, где проходили работы нынешним летом. Объяснил ситуацию экибастузцам лично аким области Асаин Байханов, который несколько раз в неделю приезжает в город для контроля работ. Он напомнил, что новые сети испытываются под высоким давлением, чтобы выявить все уязвимые места и сразу устранить обнаруженные дефекты. Уже полностью выполнена реконструкция на трех тепловых магистралях по улице Абая (от СОШ № 4 до улицы Маргулана) – они прошли испытания высоким давлением, осуществляется их промывка. А вот во время испытаний магистрали ТМ-2 по улице Машхур Жусупа (от магазина «Достық» до остановки «Кинотеатр «Казахстан») произошел срыв соединения сальникового компенсатора на стыке новой и старой труб. То есть здесь не случилось того, чего боялись горожане, – сами трубы и сварные швы не пострадали. После весенних и осенних гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения Экибастуза было устранено 388 повреждений. По вновь поступившим обращениям горожан продолжается замена 14 проблемных участков внутриквартальных теплокоммуникаций. Асаин Байханов лично принес извинения жительнице Экибастуза, чей двор частного дома залило из-за порыва теплосетей. К настоящему времени повреждение устранено, территория приведена в порядок. По данным областного акимата, из 690 многоквартирных жилых домов Экибастуза полностью готовы к приему тепла 665. В 25 многоэтажках завершается ремонт внутренних систем отопления, идут промывка и опрессовка. – С 1 октября в Экибастузе планируется начать отопительный сезон. Все работы по подготовке к приему тепла должны быть выполнены в срок и с максимальным качеством. Коммунальным службам предстоит перейти на круглосуточный режим работы. Одно дело – запустить теплоснабжение, но не менее важна балансировка городской системы. Со стороны тепловиков и отдела жилищной инспекции нужна слаженная работа по наладке внутренних систем теплоснабжения и выравниванию гидравлических параметров, особенно на концевых домах, – подчеркнул Асаин Байханов. По графику ведутся работы и на Экибастузской ТЭЦ. Уже готовы три энергетических котла, до начала отопительного сезона вступят в строй еще три водогрейных котлоагрегата. Ремонт на оставшихся четырех котлах планируется закончить в течение октября. О том, что на станции проводят максимальный объем работ, не раз говорил и гендиректор АО «Павлодарэнерго», в структуру которого входит станция, Олег Щемель. Здесь заменены поверхности нагрева котлов, в сжатые сроки отремонтировано вспомогательное оборудование, завершаются работы по тепловому контуру – стенам и кровле зданий. На недавнем совещании в областной палате предпринимателей Олег Щемель и вовсе сообщил, что все проделанное и запланированное – «почти новая станция», и в истории ТЭЦ только при Маленкове выполнялись такие объемы (бывший председатель Совета министров СССР, возглавлял станцию с 1958 по 1968 год, ее ввели в работу в 1956 году, а завершили в 1960-м. – Прим. Авт.). Безусловно, за один сезон не решить всех накопленных проблем. Поэтому уже сейчас есть план действий на будущий год. Специалисты начнут готовить проектно-сметную документацию на реконструкцию тепловых магистралей ТМ-1 и ТМ-3. Например, последняя построена еще в 1973 году, и во время нынешнего ремонта на ней выявили истончение металла труб до 3 мм. Кроме того, Асаин Байханов поручил до конца года проложить новую магистраль ТМ-7⁄1. Она позволит устранить разбалансировку системы теплоснабжения города, когда один район находится на перегреве, а второй недополучает тепло. Продолжается прокладка новой резервной магистрали технической воды с насосной второго подъема до ТЭЦ Экибастуза. Ведутся земляные работы, монтируется сеть, ожидается поставка запорной арматуры. Объект планируется завершить до конца года. #ТЭЦ #Экибастуз #теплосети #сезон #испытания