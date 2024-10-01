Лучшего шахматиста среди столичных пенсионеров определят в Астане

Ко Дню пожилых людей в Центре активного долголетия акимата города, расположенном в районе Алматы, стартовал шахматный турнир, сообщает Kazpravda.kz официальный со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пожилые граждане, вышедшие на заслуженный отдых, приятно и с пользой проводят свободное время в Центре активного долголетия, который открылся в столице в 2022 году.

В первый год было зарегистрировано всего 6 тыс. человек, в настоящее время число посетителей центра составляет около 14 тыс. человек. Здесь пенсионеры могут получать соцуслуги в социально-оздоровительном, социально-медицинском, социально-экономическом, социально-трудовом, досуговом направлениях.

В честь праздника в Алматинском районе собрались пенсионеры, чтобы определить победителей по шахматам. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин поздравил пожилых людей.

«С 2022 года приезжаю сюда и стараюсь проводить время со своими сверстниками. Есть много кружков, и благодаря посещениям я открываю новые грани. Шахматами занимаюсь с детства. Стараюсь не пропускать соревнования городского уровня. Благодаря тренировкам в этом году я дошел до полуфинала республиканской гонки Senate Open. В центре также есть сильные шахматисты. В свободное время занимаюсь шахматами, знакомлюсь с новыми людьми. Кроме того, осваиваю такой вид танца как бачата», – рассказал 73-летний Гамиат Насыров.

Призеры в категории рапид по шахматам будут определяться по круговой системе. В шахматах соревнуются 180 пенсионеров с пяти районов города.

Пенсионеров в центре обучают не только шахматам, но и йоге, фигурному катанию, компьютерной грамотности, английскому языку и многому другому. Они могут посещать 22 различных кружков и секций.

Центр имеет 5 филиалов во всех пяти районах Астаны.