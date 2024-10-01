Лучшего шахматиста среди столичных пенсионеров определят в Астане

Общество
65
Гульмира Кунапия
корреспондент

Ко Дню пожилых людей в Центре активного долголетия акимата города, расположенном в районе Алматы, стартовал шахматный турнир, сообщает Kazpravda.kz официальный со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пожилые граждане, вышедшие на заслуженный отдых, приятно и  с пользой проводят свободное время в Центре активного долголетия, который открылся в столице в 2022 году.

В первый год было зарегистрировано всего 6 тыс. человек, в настоящее время число посетителей центра составляет около 14 тыс. человек. Здесь пенсионеры могут получать соцуслуги в социально-оздоровительном, социально-медицинском, социально-экономическом, социально-трудовом, досуговом направлениях.

В честь праздника в Алматинском районе собрались пенсионеры, чтобы определить победителей по шахматам. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин поздравил пожилых людей.

«С 2022 года приезжаю сюда и стараюсь проводить время со своими сверстниками. Есть много кружков, и благодаря посещениям я открываю новые грани. Шахматами занимаюсь с детства. Стараюсь не пропускать соревнования городского уровня. Благодаря тренировкам в этом году я дошел до полуфинала республиканской гонки Senate Open. В центре также есть сильные шахматисты. В свободное время занимаюсь шахматами, знакомлюсь с новыми людьми. Кроме того, осваиваю такой вид танца как бачата», – рассказал 73-летний Гамиат Насыров.

Призеры в категории рапид по шахматам будут определяться по круговой системе. В шахматах соревнуются 180 пенсионеров с пяти районов города.

Пенсионеров в центре обучают не только шахматам, но и йоге, фигурному катанию, компьютерной грамотности, английскому языку и многому другому. Они могут посещать 22 различных кружков и секций.

Центр имеет 5 филиалов во всех пяти районах Астаны. 

#Астана #шахматы #пожилые люди

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
Счастливая история одной семьи
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
И вовсе не опасное соседство
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
Для разработки новых технологий
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
Плохая мать?..
О новых возможностях и мировой практике
О качестве здравоохранения и юридической помощи
«Я выбираю спорт!»
Возраст счастью не помеха!
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
Творцы лакокрасочной радуги
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Пора пересмотреть фискальную политику в отношении банков
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Астанинское дежавю
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
На благо страны
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Генпрокурор поручил держать на особом контроле каждый факт …
Должники по алиментам проигрывали миллионы на ставках в СКО
Сегодня во всем мире поздравляют людей старшего поколения
Аида Балаева поздравила работников радио с профессиональным…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]