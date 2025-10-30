Лучшие чтецы стихов Абая

Наследие
Категория логотип
4
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В таразском Доме дружбы подвели итоги конкурса-челленджа, посвященного 180-летию великого поэта и просветителя казахской степи.

фото автора

Он состоялся в рамках регионального этапа респуб­ликанского проекта «Мың бала». Организаторы пригласили участвовать в конкурсе городских и сельских школьников разных нацио­нальностей. Они должны были записать видеоролик со своим выступлением и выложить в социальные сети. Победителей определили пользователи соцсетей.

На церемонии награж­дения работники КГУ «Қоғамдық келісім» и педагоги чествовали тех, кто набрал наибольшее число лайков и просмотров. Перед вручением призов ребята порадовали собравшихся чтением произведений Абая со сцены. Так, прозвучало одно из самых популярных стихотворений среди подрастающего поколения – «Ғылым таппай мақтанба», в котором Абай наставляет молодых искать знания, быть трудолюбивыми и честными, не стремиться к пустой славе. А в «Әсемпаз болма әрнеге» автор призывает не гнаться за модой и внешней красотой, а заниматься духовным и нравственным совершенствованием.

По итогам состязания первое место завоевала самая юная конкурсантка – ученица СШ № 17 им. И. Трубицына Меркенского района Фатима Юсупова.

– Я очень рада, что одержала победу, ведь среди участников были достойные конкуренты. Желаю всем успехов в учебе и больше уделять времени чтению книг, – сказала Фатима.

Второе место занял учащийся средней школы им. Амангельды города Тараза Ахмад Сарбашев, дип­лом третьей степени вручили Рауфу Ханнарову из средней школы им. Б. Мо­мышулы Шуского района. Ряд учащихся отмечен благодарственными письмами и памятными подарками.

Поздравляя конкурсантов, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Даурен Тайлеев подчеркнул, что поэтические произ­ведения Абая отличаются глубоким содержанием и музыкальнос­тью языка. Он призвал ребят больше времени уделять чтению и постичь «Слова назидания» Абая.

#конкурс #Тараз #Абай #стихи

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Наследие не для «черных копателей»
Инициативы Национального курултая реализуются
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Капитальный подход к переработке
Не хватило опыта для победы
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Рукопись Абая представили на выставке в Алматы
Необъятный мир наследия великого Абая
В Национальном музее стартовала международная выставка
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]