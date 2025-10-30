Лучшие чтецы стихов Абая Наследие 30 октября 2025 г. 4:00 4 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области В таразском Доме дружбы подвели итоги конкурса-челленджа, посвященного 180-летию великого поэта и просветителя казахской степи. фото автора Он состоялся в рамках регионального этапа республиканского проекта «Мың бала». Организаторы пригласили участвовать в конкурсе городских и сельских школьников разных национальностей. Они должны были записать видеоролик со своим выступлением и выложить в социальные сети. Победителей определили пользователи соцсетей. На церемонии награждения работники КГУ «Қоғамдық келісім» и педагоги чествовали тех, кто набрал наибольшее число лайков и просмотров. Перед вручением призов ребята порадовали собравшихся чтением произведений Абая со сцены. Так, прозвучало одно из самых популярных стихотворений среди подрастающего поколения – «Ғылым таппай мақтанба», в котором Абай наставляет молодых искать знания, быть трудолюбивыми и честными, не стремиться к пустой славе. А в «Әсемпаз болма әрнеге» автор призывает не гнаться за модой и внешней красотой, а заниматься духовным и нравственным совершенствованием. По итогам состязания первое место завоевала самая юная конкурсантка – ученица СШ № 17 им. И. Трубицына Меркенского района Фатима Юсупова. – Я очень рада, что одержала победу, ведь среди участников были достойные конкуренты. Желаю всем успехов в учебе и больше уделять времени чтению книг, – сказала Фатима. Второе место занял учащийся средней школы им. Амангельды города Тараза Ахмад Сарбашев, диплом третьей степени вручили Рауфу Ханнарову из средней школы им. Б. Момышулы Шуского района. Ряд учащихся отмечен благодарственными письмами и памятными подарками. Поздравляя конкурсантов, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Даурен Тайлеев подчеркнул, что поэтические произведения Абая отличаются глубоким содержанием и музыкальностью языка. Он призвал ребят больше времени уделять чтению и постичь «Слова назидания» Абая. #конкурс #Тараз #Абай #стихи