Он состоялся в рамках регионального этапа респуб­ликанского проекта «Мың бала». Организаторы пригласили участвовать в конкурсе городских и сельских школьников разных нацио­нальностей. Они должны были записать видеоролик со своим выступлением и выложить в социальные сети. Победителей определили пользователи соцсетей.

На церемонии награж­дения работники КГУ «Қоғамдық келісім» и педагоги чествовали тех, кто набрал наибольшее число лайков и просмотров. Перед вручением призов ребята порадовали собравшихся чтением произведений Абая со сцены. Так, прозвучало одно из самых популярных стихотворений среди подрастающего поколения – «Ғылым таппай мақтанба», в котором Абай наставляет молодых искать знания, быть трудолюбивыми и честными, не стремиться к пустой славе. А в «Әсемпаз болма әрнеге» автор призывает не гнаться за модой и внешней красотой, а заниматься духовным и нравственным совершенствованием.

По итогам состязания первое место завоевала самая юная конкурсантка – ученица СШ № 17 им. И. Трубицына Меркенского района Фатима Юсупова.

– Я очень рада, что одержала победу, ведь среди участников были достойные конкуренты. Желаю всем успехов в учебе и больше уделять времени чтению книг, – сказала Фатима.

Второе место занял учащийся средней школы им. Амангельды города Тараза Ахмад Сарбашев, дип­лом третьей степени вручили Рауфу Ханнарову из средней школы им. Б. Мо­мышулы Шуского района. Ряд учащихся отмечен благодарственными письмами и памятными подарками.

Поздравляя конкурсантов, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Даурен Тайлеев подчеркнул, что поэтические произ­ведения Абая отличаются глубоким содержанием и музыкальнос­тью языка. Он призвал ребят больше времени уделять чтению и постичь «Слова назидания» Абая.