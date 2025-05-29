Лучшие молодые айтишники страны собрались в Павлодаре

Образование
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Здесь проходит республиканский хакатон Innovation с призовым фондом в 3,5 млн тенге, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото: Колледж информационных технологий

Бороться за него будут 27 команд из 14 областей и трех городов республиканского значения.

Более 90 участников – молодые рабочие, студенты и выпускники колледжей – работают на базе IT-хаба павлодарского Колледжа информационных технологий, лаборатории которого оснащены самым современным оборудованием. Они должны за сутки показать все свои знания и навыки, разработав практически готовый IT-продукт – от идеи и дизайна до исходного кода и презентации.

Организаторы выбрали самые актуальные темы и предложили на выбор три варианта технического задания. Команды могут создать рекомендатель карьерного пути, то есть сервис, который анализирует рынок труда в Казахстане, чтобы подобрать студентам наиболее подходящие профессии с учетом их навыков и интересов; АI-сервис подбора субсидий и грантов для предпринимателей либо же расширение для браузера для быстрого анализа новостей и проверки их на содержание фейков.

– Из трех предложенных заданий команды могут выбрать одно. Уже завтра утром их работу оценит жюри, в состав которого входят представители из разных областей страны. Экспертный совет оценит проекты по десяти критериям, среди которых инновационность, функциональность, UX/UI-дизайн и практическая значимость. Участники до 20:00 будут работать на базе колледжа, но им разрешено дорабатывать проект вне учебного заведения, даже ночью, – подчеркнул руководитель Центра информационных технологий управления образования Павлодарской области Елнар Утюбаев.

Хакатон – это не только возможность заявить о себе и выиграть денежный приз, но и важная площадка для обмена опытом, поиска инновационных решений в IT-сфере и стартап-проектах, а также для расширения профессионального и социального взаимодействия.

Мероприятие в рамках Года рабочих профессий организовали акимат Павлодарской области совместно с Министерством просвещения и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

#Павлодар #айтишники #хакатон

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