Пресс-служба проекта BaiQymyz

Как делится организатор и автор проекта «BaiQymyz» Жумажан Калтаев, цель мероприятия — вернуть традиционный напиток кумыс на повседневный стол и широко популяризировать его полезные свойства.

«Сегодня многие молодые люди предпочитают газированные напитки. А қымыз — это богатый полезными свойствами, укрепляющий иммунитет и чрезвычайно важный для здоровья напиток. С помощью этого проекта мы стремимся объединить производителей кумыса на одной площадке и оказать им поддержку», — отметил Жумажан Калтаев.

На празднике гости соревновались в национальных видах спорта, а также побывали на выставках этнопродукции и изделий ручной работы, посетили гастрономические фестивали и праздничный концерт.

«Сегодня гости мероприятия пробуют кумыс, привезенный из разных регионов, и оценивают его вкус. А на большом фестивале, который пройдет в июле, будет определен лучший кумыс. Это не просто вкусный напиток — это праздник, позволяющий прикоснуться к истории и духовности казахского народа. Гости знакомятся с национальными традициями, видят различные породы лошадей и наслаждаются искусством мастеров», — сообщил исполнительный директор проекта Адил Орынбасарулы.

На мероприятие прибыло 10 производителей напитка со всего Казахстана, представив свою продукцию.

Отметим, что данный праздник «Қымызмұрындық» предшествует гастрономическому фестивалю «BaiQymyz», который состоится в июле на ипподроме «Казанат» в Астане, который соберет самых лучших производителей кумыса и фермеров-коневодов страны. Кроме того, производители напитка из разных регионов будут участвовать в конкурсе и состязаться за звание «Самый лучший кумыс» с призовым фондом в 45 миллионов тенге.