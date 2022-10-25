Любить Родину

Нравственно-патриотическому воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения была посвящена акция «Процветай,мой Казахстан», приуроченная ко Дню Республики.

Организаторы мероприятия, которое состоялось в Центральном государственном музее РК, напомнили о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. «Этот день должен стать символом смелого шага страны к государственности», – отметил Глава государства.

Учащихся школ и колледжей города, военнослужащих Национальной гвардии поздравил первый командир 804-го полка внутренних войск РК полковник Союзжол Жуманов.

– Национальная гвардия с первых дней независимости стоит на страже безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. Она вносит достойный вклад в сохранение мира и стабильности в стране, – отметил он.

В рамках мероприятия была развернута экспозиция «Жауынгерлiк жанұядай ұйысқан, Ұлттық ұлан – елі мен халқына қорған», представляющая деятельность Национальной гвардии РК. Школьники с интересом изучали повседневную жизнь военнослужащих, отраженную в фотографиях, книгах, наградах, документах.

Под сводами музея в этот день звучали патриотичес­кие стихи, посвященные Дню Республики, состоялся показ исторических слайдов, демонстрирующих важные вехи в истории независимости. Молодежь с большим интересом приняла участие в викторине «Моя великая страна». Увлекательными были мастер-классы по традиционным видам ремесел, организованные преподавателями и студентами республиканского колледжа декоративно-прикладного искусства им. Орала Тансыкбаева. Уроки живописи дали преподаватели школы живописи «Творим вместе» и центра дополнительного образования Giraffeartschool. В музейном кинотеатре состоялся показ отечественных фильмов «Кочевник», «Мы здесь живем».

Организаторы уверены, что проведение подобных мероприятий способствует формированию интереса к истории своей страны, воспитанию чувства любви к Родине.