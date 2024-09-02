«Люди погибают целыми семьями»: Токаев призвал усилить безопасность на дорогах

Выступая с посланием к народу Казахстану президент Касым-Жомарт Токаев назвал предметом серьезного беспокойства всего общества – аварийность на дорогах, сообщает Kazpravda.kz
С начала года в результате ДТП погибло свыше 1 300 человек, пострадали более 16 тысяч. Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями.
«Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс. Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей. Не секрет, что уровень подготовки самих водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах. Жду от правительства, акимов, МВД более решительных действий. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов», – подытожил глава государства.