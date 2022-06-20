"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат

Стандарты госуправления как ключевой фактор при построении «человекоцентричной» модели

Все политические реформы Главы государства направлены на повышение эффективности работы государственного аппарата, при этом конечная цель реализации всех президентских инициатив по модернизации государственного управления – это улучшение благосостояния и повышение уровня жизни граждан и их дохода, установление социальной справедливости.

Реалии последних лет привели к тому, что действующая модель государственного управления, основанная на админис­тративно-контрольной форме взаимодействия власти и населения, в большинстве своем не отвечает ожиданиям прос­тых граждан. Исходя из этой проблемы, в основу Концепции развития государственной модели в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева, положено построение «человекоцентричной» модели госуправления.

И основным шагом в реализации данной Концепции стал республиканский референдум, прошедший 5 июня текущего года, по результатам которого большинство граждан поддержали предложенные изменения в Конституцию.

В мартовском Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Глава государства отметил, что перед нами стоит задача построения «передового государства, отвечающего ожиданиям и запросам всего общества, и эффективность системы управления которого будет определяться достигнутыми результатами».

Таким образом наша страна вступила в новый этап своего развития, который «для более четкого и емкого понимания» Президент страны обозначил как этап развития «Второй рес­публики». И он должен стать периодом глубоких изменений, с последующим акцентом на тесное взаимодействие между гражданами и государством.

Вместе с тем не стоит упускать из внимания, что реализация концепции трансформации государственного управления требует комплексного подхода.

Следует отметить, что в нас­тоящее время неэффективность в реализации государственной политики в немалой степени связана с отсутствием должных стандартов государственного управления. И речь прежде всего идет об отсутствии единого подхода к решению одного и того же вопроса заинтересованными государственными органами, о сильном разбросе параметров функционирования системы госуправления.

По сути, стандарты управления можно распространить на различные сферы жизнедеятельнос­ти. Если, например, взять сферу бюджетного планирования и использования бюджетных денег, то это приведет к дальнейшему совершенствованию бюджетных процессов и Бюджетного кодекса Республики Казахстан. При этом стандартами можно предусмот­реть базовые принципы расходования бюджетных средств: рентабельность (производства); окупаемость проекта (можно было избежать бездумной траты госсредств на строительство ЛРТ); конкурентоспособность выпускаемой продукции (определяемая по результатам изучения внутреннего и внешнего рынков).

Такой подход позволит избежать нерационального расходования, повлечет за собой бережное отношение к государственным средствам, позволит уполномоченным органам рассматривать бюджетные заявки с акцентом на экономическую отдачу запрашиваемых средств и будет способствовать повышению эффективности бюджетных расходов.

В настоящее же время в законодательстве отсутствует четкое определение понятия «экономического эффекта», а также требований к должному качеству и конкретному сроку эксплуатации реализуемых объектов.

В этой связи в сфере строительства дорог общего пользования мы зачастую наблюдаем, что из-за неопределенности требований к срокам эксплуатации построенные и отремонтированные автомобильные дороги (в том числе элементы обустройства) требуют дополнительных капитальных вливаний уже в гарантийный период, что свидетельствует о неэффективности использования бюджетных средств и отсутствии парадигмы качества. Хотя изначально, при выделении денег из бюджета, должны были учитываться рентабельность, окупаемость проекта, безупречность качества построенных (отремонтированных) дорог с большим сроком эксплуатации, чтобы строительство дорог в последующем могло решить проблемы логистики, правильного выстраивания транспортных артерий, служило национальным интересам, а также вложенные бюджетные средства оправдали себя и внесли весомый и ощутимый результат.

Если эти требования не учитывать, то, как следствие, растет риск очередного нерационального использования бюджетных средств – народного достояния. Всем нам известно, что принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что участники бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджетов в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

На наш взгляд, в целях рацио­нального использования бюджетных средств необходимо взять на контроль качественное регулирование всех сфер жизнедеятельности, а это в первую очередь требует разработки качественных стандартов государственного управления, основными принципами при разработке которых должны выступить высокодоходность, окупаемость, то есть эффективность всех планируемых мероприятий должна быть видна с самого начала бюджетного планирования.

Вместе с тем стандарты государственного управления должны вырабатываться на осно­ве накопленного передового (международного и внутреннего апробированного) опыта и четко определять конечную цель.

В то же время система государственного управления должна позволять замерять эффективность и результативность деятельности институтов государственного управления и качество оказываемых населению государственных услуг.

Оценка эффективности должна проводиться на регулярной основе. При этом принципы эффективности работы каждого государственного служащего необходимо определять по аналогии с рентабельностью (соотношение расходов и доходов), которая применяется в бизнесе. В частности, речь идет о:

– применении измеримых показателей;

– создании условий и стимулов для реализации потенциала госслужащего, подлинной конкуренции на государственной службе, правильной оценки эффективности работы государственного органа и каждого государственного служащего;

– формировании понятных для государственных служащих принципов эффективности их деятельности;

– обеспечении гражданам свободного доступа на государственную службу на всех ее стадиях.

Предлагаемый формат повышения эффективности государственного управления соответствует Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года, главным лейтмотивом которой является лозунг – «Люди прежде всего».

Внедрение института стандартизации в сфере государственного управления позволит все государственные процедуры направить на создание конкретного результата, который будет соответствовать потребностям общества и подчинит принятие каждого управленческого решения единой цели – обеспечению высокого качества жизни населения.

Кроме того, стандартизация государственного управления позволит конкретизировать компетенцию и повысить ответственность (подотчетность) государственного органа, что также относится к ключевым условиям качественного управления, и не может быть внедрена без обеспечения прозрачности и принципа верховенства права.

Вместе с тем для повышения доверия населения к органам государственной власти необходимо обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы разработки, реализации, мониторинга принимаемых государственными органами решений и оценки, в целом работы по реализации политики государства в отдельных сферах.

В этом контексте следует также отметить, что предлагаемый способ государственного управления поможет победить коррупцию в системе государственной службы. Поскольку все будет на виду, любой отход от установленных стандартов будет служить поводом для мониторинга или проверки законности действий госслужащего. Это существенно облегчит работу по искоренению зла, которое мешает прогрессивному развитию государства – коррупции в нашем обществе, тотальную борьбу с которой объявил Глава государства.

В конечном итоге ожидаемым эффектом от внедрения стандартов государственного управления является улучшение конкурентоспособности страны на международном уровне.

Казахстану в этом плане необходимо шире вовлекать граждан и их объединения в процесс разработки программных документов, осуществления и анализа политических концепций и правовых актов и развивать необходимые для этого механизмы и каналы информации. Нам для этого, естественно, требуются удвоенные усилия по преодолению отставания от развитых стран мира.

Институт парламентаризма, в свою очередь, имеет все ресурсы для проведения анализа действующего законодательства, изучения международного опыта в сфере развития и совершенствования стандартов государственного управления и при необходимости внедрения его в национальное законодательство.