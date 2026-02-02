Лжецелителя из TikTok осудили в Астане

Мужчина выманил деньги трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Житель столицы в социальной сети TikTok создал аккаунт, где представляясь «целителем», предлагал лечебные услуги с помощью якобы экстрасенсорных способностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Из социальных сетей, узнав о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями и сможет оказать услуги за определенную плату.

Таким способом виновный похитил деньги трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые потратил на ставки в букмекерской конторе.

«Гособвинитель в суде представил все доказательства о виновности подсудимого. В суде мошенник вину признал полностью, частично возместил ущерб. По приговору суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – прокомментировали в надзорном органе. 

Там же добавили, что прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

