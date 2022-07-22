Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки

Лжегенерал подстрекал ранее осужденного к даче взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

20 июля текущего года приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности осужден представлявшийся военным генералом А. Амрин.

«Амрин признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве подсудимого к даче взятки в сумме 10 миллионов тенге должностным лицам судебной системы за вынесение оправдательного приговора Военным судом Семейского гарнизона по факту хищения.

Ранее осужденный соответственно признан виновным в покушении к даче взятки и с учетом совокупности приговоров суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности», – сообщили в Антикоре.

Приговор не вступил в законную силу.